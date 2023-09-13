Производство сыра в России выросло на 15,4%

Потребление сыров стало постепенно увеличиваться Е. Разумный

В январе-июле 2023 года производство сыров и сырных продуктов увеличилось на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило 559,9 тыс. т. При этом производство сыров выросло на 15,4% до 443,7 тыс. т, в то время как выпуск сырных продуктов снизился на 14,4% до 116,2 тыс. т. Такие данные содержатся в отчете Аналитического центра Milknews.



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору», что с точки зрения потребления сыров рынок постепенно оживает. «Сказалось снижение цен на сырье. Кроме того, в ритейле есть тенденция к возвращению промоакций. В результате потребление постепенно начинает расти», — отметил эксперт. Что касается динамики внутри категории, то пошел процесс замещения сыров на сырные продукты, говорит Груздев: цены на заменитель молочного жира увеличились, поэтому производить сыр стало более целесообразно, чем сырные продукты.



Еще один тренд на рынке — внедрение нового модуля системы «Меркурий», который контролирует жировой баланс именно в производстве сыров. «Соответственно, все, кто выпускал товар, который был на грани сыра и сырного продукта, переключились на сыр», — говорит Груздев. По его словам, себестоимость производства сейчас продолжает повышаться, сыроделы ищут точку, в которой сохранялся бы баланс платежеспособного спроса и маржинальности. Эксперт отметил, что запасы сыров растут по той же причине.



По данным Росстата, в прошлом году российские предприятия выпустили 669 тыс. т сыра, что на 3,3% больше, чем в 2021-м. Выпуск сырных продуктом по итогам 2022-го достиг 215 тыс. т, говорил в июне Груздев. За пять лет производство сыра в стране увеличилось на 58%. В том числе мягких — на 33,1% к уровню 2018-го, плавленых — на 18,8%, твердых — на 12,1%. По прогнозу Россельхозбанка, к 2030 году российские сыровары будут производить около 1,1 млн т сыров (без учеты сырного продукта), а их доля на отечественном рынке составит 80%.



Потребление сыров вырастет с нынешних 7 кг до 9 кг на человека в год, прогнозировал Россельхозбанк. В России потребление сыра на душу населения сейчас составляет около 6,2 кг при среднем уровне в европейских странах порядка 18 кг. По данным банка, сыры по итогам 2022 года были основной позицией в структуре молочного экспорта из России с долей в стоимостном выражении на уровне 32%. За последние 10 лет отечественные производители увеличили поставки на внешние рынки в 2,5 раза. Российский сыр покупают в 35 странах, включая Монголию и Китай.



Кроме того, сыры стали лидерами и по импорту молочной продукции в 2022 году. Объем их поставок в стоимостном выражении составляет около 50% от общего объема ввоза молочных продуктов. Вместе с тем импорт в тоннах за год упал на 4,1%, а в стоимости вырос почти на 30%. Эксперты Россельхозбанка отмечали, что если до 2015 года в топ импортеров сыров в Россию входили Франция и Италия, то на сегодняшний день 90% поставок приходится на Белоруссию.



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