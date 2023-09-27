«ЭкоНива» поднялась на шесть позиций в рейтинге лидеров по продуктивности молочного стада

Средний надой 30 наиболее эффективных хозяйств России вырос на 4% и вплотную приблизился к 12 тонн на голову в год Е. Разумный

ГК «ЭкоНива», крупнейший молочный холдинг России, занял шестое место в рейтинге самых эффективных молочных хозяйств по продуктивности коров, составленном «Союзмолоко» и аналитической компанией Streda Consulting. Рейтинг опубликован на сайте Milknews. По итогам 2022 года продуктивность коров агрохолдинга на животноводческом комплексе «Нестерово» в Рязанской области достигла 12,7 тыс. кг на голову.



Рейтинг основан на показателях годового надоя на фуражную корову с нормализацией по жиру и белку, в расчет брались предприятия с поголовьем более 2 тыс. коров. В сравнении с предыдущим периодом, «ЭкоНива» улучшила свой результат, поднявшись сразу на шесть позиций. Подразделение группы в Рязанской области считается одним из лучших по продуктивности стада, отметила пресс-служба компании.



Увеличение продуктивности животных в «ЭкоНиве» достигается путем оптимизации структуры стада, работой по повышению эффективности кормления и управлением составом рационов. «ЭкоНива» самостоятельно обеспечивает собственное поголовье кормами. В 2022 году среднее поголовье КРС во всех хозяйствах группы превысило 222,8 тыс. голов, включая более 111,2 тыс. фуражных коров. Надой на одну фуражную корову в среднем по компании составил около 11,2 тыс. кг в стандартном весе.



Согласно рейтингу «Союзмолоко» и Streda Consulting, средний надой 30 наиболее эффективных хозяйств России вырос на 4% и вплотную приблизился к 12 тыс. кг на голову в год. «Несмотря на все сложности <…> 2022 год оказался достаточно успешным для молочной отрасли России, — отметил гендиректор союза Артем Белов. — Взлет цен на сырое молоко сразу на 20% позволил хозяйствам хотя бы частично отыграть происходящий в последние три года рост себестоимости».



По его словам, благоприятный фон позволил многим компаниям добиться новых рекордов в продуктивности скота. Лидером рейтинга остался агрохолдинг «Степь», который параллельно с вводом новых комплексов и приростом объемов производства молока на 70% продолжил наращивать продуктивность стада. Новый отраслевой рекорд составил 15,4 тыс. кг на голову в год, что на 2% выше уровня прошлого года.



Пятерка лидеров претерпела серьезные изменения: средняя планка продуктивности выросла до 13 т на фуражную голову. Второе место в рейтинге удержал племзавод «Ирмень» (Новосибирская область) с чуть более, чем 13 тыс. кг, на третье место с приростом на 10% до 13 тыс. кг поднялось ЗАО «Им. Ленина» (Владимирская область), четвертое — осталось за ГК «Русмолко» (Пензенская область) с надоем почти 13 тыс. кг на голову. На пятое место вырвался новый игрок — Кубанский молочно-товарный комплекс (КМТК, Краснодарский край). Покинули пятерку лидеров СПК «Килачевский» (Свердловская область — девятое место) и «Золотая Нива» (Смоленская область — 14 место).



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев, слова которого приводит Milknews, отметил, что кроме КМТК в рейтинг вошли компания «Румелко» (оценивались МК «Подборки» и «Покровское» в Калужской области), КФХ Натальи Зубаревой (Красноярский край), хозяйство «Дружба» (Мордовия), ферма семьи Жильцовых (Вологодская область). Кроме того, расширяется география участников: наиболее эффективные хозяйства распределены почти по всей территории России. Белов добавил, что отрасли предстоит долгий путь тиражирования технологий и распространения лучших практик на весь сектор, так как средний по отрасли уровень продуктивности все еще составляет 7,4 тыс. кг на голову, что почти в 1,5-2 раза ниже уровня лучших хозяйства.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что шестое место «ЭкоНивы» достаточно условно, потому что разница в продуктивности в рейтинге между шестым и третьим местом в рейтинге несущественная. «Если говорить об успехе агрохолдинга “Степь”, то здесь нужно понимать, что компания эффективно развивает растениеводство, внедрила систему No-Till, очень пристальное внимание уделяет условиям содержания КРС, развитию генетического потенциала», — перечислила она.



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