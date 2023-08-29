«Дамате» вложит еще почти 7 млрд рублей в расширение производства индейки

Производственная мощность новых комплексов превысит 24 тысячи тонн индейки в год «Дамате»

«Дамате» построит в Пензенской области два птицеводческих блока производственной мощностью 24,3 тыс. т индейки в живом весе в год. Инвестиции в проект составят 6,9 млрд руб. О планах компании председатель совета директоров «Дамате» Наум Бабаев рассказал в ходе встречи с губернатором региона Олегом Мельниченко. Блоки будут включать птичники подращивания и откорма индейки. Начало строительства запланировано на сентябрь этого года, сообщила компания. Благодаря реализации проекта численность сотрудников агрохолдинга в регионе вырастет с 6,5 тыс. до 8 тыс. человек.



Губернатор Пензенской области поддержал начало реализации проекта и обсудил с главой компании условия дальнейшего предоставления мер государственной поддержки. В частности, речь шла о компенсации затрат на технологическое оборудование, строительстве объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к новым производственным площадкам, о создании очистных сооружений, а также объектов социального назначения.



Олег Мельниченко также отметил, что «Дамате» является стратегическим партнером Пензенской области на протяжении многих лет. Во многом те объемы сельскохозяйственного производства, которые сегодня есть в регионе, достигнуты и за счет работы компании, обратил внимание он.



В Пензенской области «Дамате» принадлежит крупнейший в России комплекс по производству индейки. Он включает полный производственный цикл: два инкубатора, птичники подращивания и откорма, два элеватора, четыре комбикормовых завода, высокотехнологичный завод по убою и переработке индейки, крупнейший в Европе завод глубокой переработки индейки. В прошлом году в регионе компания произвела почти 198 тыс. т индейки в живом весе.



«Дамате» - крупнейший в стране производитель индейки, также компания развивает производство мяса утки и баранины, занимается молочным животноводством и переработкой молока. География деятельности агрохолдинга охватывает Пензенскую, Ростовскую и Тюменскую области, Северо-Кавказский федеральный округ. В Пензенской области кроме индейководческих активов компании принадлежит ведущий переработчик молока в регионе — молочный комбинат «Пензенский» («Молком»), перерабатывающий до 300 т молока-сырья в сутки.



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