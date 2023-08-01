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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Дамате» завершает строительство СГЦ племенного овцеводства

Первые животные будут завезены на площадку осенью

| Агроинвестор |

Первая ферма будет рассчитана на единовременное содержание 1,8 тысяч овец
Первая ферма будет рассчитана на единовременное содержание 1,8 тысяч овец

Строительство первой фермы селекционно-генетического центра племенного овцеводства «» в Ставропольском крае вошло в финальную стадию. Работы планируется завершить осенью 2023 года, сообщила компания, тогда же будут завезены первые животные. Площадка будет рассчитана на единовременное содержание 1,8 тыс. овец. В августе ожидается поставка технологического оборудования от мирового лидера в разработке и производстве решений для работы со стадом МРС. Инвестиции в проект составят 1,1 млрд руб.

Первый камень селекционно-генетического центра в Предгорном районе Ставропольского края был заложен в январе этого года. Запуск центра позволит создать лучший генофонд российских овец путем трансфера новейших технологий в области генетики, селекции и воспроизводства, снизить зависимость от импорта племенной продукции, отмечает «».

В селекционном центре будут разводить высокопродуктивных чистопородных племенных овец, вести работу по учету и оценке уровня их продуктивности и качества животноводческой продукции. В целом проект предполагает создание овцеводческого комплекса интенсивного содержания, включающего две фермы на 3 тыс. овцематок, станции искусственного осеменения, эмбриолаборатории и карантинной площадки на 300 животных. Специалисты фермы будут контролировать весь производственный цикл — от осеменения до откорма, что позволит достичь эффективности производства на уровне ведущих мировых игроков, гарантировать стабильно высокое качество мяса, а также гибко подстраивать производственный цикл под потребности рынка.

Как ранее писал «», планируется, что центр ежегодно будет производить 1,5 тыс. овец с геномными и племенными сертификатами, 600 тыс. соломинок сексированного и обычного семени, 31,5 тыс. эмбрионов с геномной оценкой. Также в ходе реализации проекта предполагается создание первой в России референтной базы мелкого рогатого скота.

Группа компаний «» занимается производством индейки (№1 в России по объему производства), утки и баранины, также развивает молочное животноводство, переработку молока и собственные генетические проекты. В Северо-Кавказском федеральном округе «» развивает производство баранины. В рамках проекта ведется строительство племенных и откормочных площадок, запущен крупнейший в стране мясоперерабатывающий завод. Компания первой в России начала работать с овцеводческими хозяйствами по модели контрактного фермерства. Созданная для этого сервисная компания оказывает консультационную и ресурсную поддержку хозяйствам-партнерам.

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