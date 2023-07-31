«Эко-Нива» сохранила лидерство по объему производства молока-сырья

В этом году «ЭкоНива» панирует произвести около 1,3 млн тонн молока-сырья «ЭкоНива»

«ЭкоНива» шестой раз подряд стала лидером по производству молока-сырья, ее валовой надой в прошлом году составил 1,19 млн т, следует из рейтинга крупнейших производителей молока по итогам 2022 года, представленного «Союзмолоко», агентством Milknews и консалтинговой компанией Streda Consulting. По сравнению с 2021 годом «Эко-Нива» увеличила производство более чем на 73 тыс. т, или на 6,6%.



Группа второй год подряд остается единственным производителем в России, который преодолел рубеж более чем в 1 млн т по производству молока-сырья. В основе таких результатов четыре ключевых элемента, отмечает «ЭкоНива»: грамотно выстроенная бизнес-модель, профессиональная команда, забота о благополучии животных и строгий контроль качества на всех этапах производства. В первом полугодии 2023 года «ЭкоНива» продолжила демонстрировать рост операционных результатов: за этот период ее хозяйства произвели 619,4 тыс. т сырого молока, что на 6% больше, чем годом ранее. По итогам всего года планируется выйти на показатель около 1,3 млн т, прогнозирует агрохолдинг.



Второе место в рейтинге сохранил «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, увеличивший производство сырого молока на 16,8 тыс. т (5,5%) до 324 тыс. т. С восьмой позиции на третью поднялась «Агропромкомплектация», которая за прошлый год увеличила валовой надой на 85,8 тыс. т (76,1%) до 198,5 тыс. т. По темпу роста как в натуральном, так и в процентном выражении компания стала лидером в топ-30.



Четвертым в списке стал агрохолдинг «Степь», поднявшийся по сравнению с прошлым рейтингом сразу на 10 строк. Компания увеличила производство на 61,7 тыс. т (70,8%), до 148,8 тыс. т. Качественный рывок в 2022 году стал возможен преимущественно благодаря инвестициям в производство, росту фуражного поголовья и повышению надоя на одну корову — «Степь» на протяжении нескольких лет является лидером по продуктивности молочных хозяйств России, комментирует агрохолдинг. Кроме того, компания ведет эффективную племенную работу, развивает цифровизацию производства.



«Молочный сегмент — одно из ключевых направлений бизнеса агрохолдинга “Степь” Лидировать в отрасли нам позволяют уникальные компетенции наших специалистов, благодаря которым инвестиции дают максимально возможный эффект, — отмечает гендиректор компании Андрей Недужко. — Мы планируем в дальнейшем интенсивно развивать наш молочный дивизион, в том числе активно развивать племенное ядро».



На пятую строчку, потеряв за год две позиции, опустилась «Русмолко»: компания произвела 146,8 тыс. т молока — на 28,3 тыс. т (16,1%) меньше, чем в 2021-м. В натуральном выражении сокращение надоя у компании стало самым существенным среди участников рейтинга, продемонстрировавших отрицательную динамику. Также на две строки в списке лидеров опустился агрохолдинг «Дороничи», ставший шестым со 141,4 тыс. т молока (плюс 5,3 тыс. т, или 3,9%). Объемы производства Кировского молочного комбината почти не изменились (плюс 0,1 тыс. т, или 0,1%) и составили 119,8 тыс. т, тем не менее, он тоже потерял две позиции и занял седьмое место в рейтинге.



Концерн «Детскосельский» за прошлый год увеличил валовой надой на 1,4 тыс. т (1,2%) до 118,1 тыс. т, однако все же опустился на две строчки, став восьмым в списке лидеров. Девятое место сохранил концерн «Покровский», хотя и снизил производство на 2 тыс. т (2%) до 110 тыс. т. Топ-10 замыкает агрохолдинг «Зеленая долина», которая произвела 109 тыс. т молока против 115 тыс. т в 2021-м и опустилась на три строчки.



По сравнению с рейтингом за 2021 год в топ-30 появилось два новых игрока: «Кубанский МТК» (Краснодарский край) и «Самаринское» (Белгородская обл.), которые существенно нарастили мощности и заняли 26-е и 28-е места с показателями 60,2 тыс. т и 57,2 тыс. т соответственно. Из рейтинга выбыли компании «Нока Агро» и «Дон-Агро», которые в рейтинге по итогам 2021 года занимали 23-е и 29-е места с 62,1 тыс. т и 55 тыс. т молока. «Входной билет» рейтинга увеличился с 53,5 тыс. т до 56 тыс. т.



Совокупный валовый надой молока топ-30 компаний впервые превысил 4 млн т, увеличившись на год на 248 тыс. т. Доля крупнейших компаний в общем производстве товарного молока в стране выросла на 0,5% п. п. до 17%. «В последние годы молочная отрасль была одним из основных драйверов инвестиций в АПК — благоприятная ценовая конъюнктура и рост объемов господдержки обеспечивали привлекательную доходность, — отметил гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. — В результате за пять лет в отрасль удалось привлечь более 550 млрд руб. инвестиций, а товарное производство ежегодно росло более чем на 3% в год».



В этом году в молочном животноводстве сохраняется положительная динамика, отмечает Минсельхоз. По данным Росстата, за первое полугодие производство сырого молока во всех хозяйствах составило 16,6 млн т — на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средний надой на одну корову в сельхозорганизациях увеличился на 6,6% и составил 4062 кг. Повышение продуктивности позволяет компенсировать сокращение поголовья КРС в частных подворьях и обеспечивать рост отрасли, отмечает ведомство.



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