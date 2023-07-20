«ЭкоНива» увеличила производство молочной продукции на 77%

«ЭкоНива» начала производство некоторых видов полутвердых сыров на площадках заводов-партнеров в ответ на повышение спроса «ЭкоНива»

«ЭкоНива», крупнейший в России производитель сырого молока, объявила операционные результаты за первое полугодие 2023 года. В сфере переработки молока предприятия компании за это время произвели около 127,9 тыс. т готовой продукции — на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе выпуск питьевого молока и традиционной молочной продукции увеличился на 76% до 122, 5 тыс. т, йогуртно-десертной группы — на 63% до 3 тыс. т, сыров — в четыре раза до 2,4 тыс. т.



Рост связан с программой модернизации активов и повышением операционной эффективности предприятий группы, уточняется в сообщении компании. Кроме того, «ЭкоНива» начала производство некоторых видов полутвердых сыров на площадках заводов-партнеров в ответ на увеличение спроса.



Представитель компании сказала «Агроинвестору», что группа активно развивает направление переработки. При этом сыры уже долгое время остаются одной из самых быстрорастущих категорий. «Еще в начале 2023 года все производственные мощности сыродельного завода “ЭкоНивы” в селе Щучье были полностью загружены. При этом компания фиксирует постоянный рост спроса на собственные полутвердые и твердые сыры ввиду их оптимального в сложившихся условиях соотношения цены и качества», — сказала она.



Также за первое полугодие компания произвела 619,4 тыс. т сырого молока в физическом весе. Это на 37 тыс. т, или на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среднесуточные надои составили 3,4 т, что на 6% больше, чем годом ранее. В июне суточные надои превышали 3,5 т. Надой на одну фуражную корову составил 30,4 кг в сутки против 29 кг за аналогичный период прошлого года. В июне средний надой на одну фуражную корову вырос до 31,2 кг в сутки.



В первом полугодии общее поголовье КРС агрохолдинга составляло более 233,7 тыс. голов, из которых около 112,6 тыс. — фуражные коровы. Эти показатели выше, чем в первом полугодии 2022 года (219,4 тыс. и 110,8 тыс. животных соответственно).



В начале июня представитель компании говорила «Агроинвестору», что «ЭкоНива» по итогам 2023 года планирует произвести около 1,3 млн т сырого молока в физическом весе, то есть примерно на 100 тыс. т больше, чем в 2022-м. Рост возможен в том числе за счет строительства новых животноводческих комплексов.



Одним из драйверов роста для молочной отрасли компания считает экспорт, причем не только биржевых товаров (СОМ, сливочное масло, сухая сыворотка), но и готовой молочной продукции, предназначенной для конечного потребителя. «У России есть все шансы стать одним из ведущих поставщиков широкого спектра молочной продукции на мировые рынки, и этим нужно непременно воспользоваться», — подчеркивала представитель холдинга.



Ранее Минсельхоз сообщал, что объем производства молока в России в январе — мае увеличился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 8,3 млн т. Министерство отмечало, что рост производства в первую очередь обусловлен повышением продуктивности стада. Так, надои в сельскохозяйственных организациях без микропредприятий в расчете на одну корову были на 6,4% выше, чем годом ранее. По состоянию на 10 июля суточный объем реализации молока сельскохозяйственными организациями составил 56 тыс. т, что на 4,4% (+2,4 тыс. т) больше показателя за аналогичный период прошлого года, сравнивает ведомство. Средний надой молока от одной коровы за сутки к этому времени составил 21,7 кг, что на 0,9 кг больше, чем годом ранее.



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