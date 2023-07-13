«Магнит» ожидает рекордного роста закупок по агроконтрактам в 2023 году

Сейчас по агроконтрактам «Магнит» закупает преимущественно овощи открытого грунта «Магнит»

Если в предыдущие годы закупки по агроконтрактам ритейлера «Магнит» росли на 10-15% в год, то по итогам 2023-го ожидаемый рост составит по меньшей мере 50%. Об этом рассказал директор по сельскохозяйственному и промышленному комплексу «Магнита» Евгений Случевский во время прямого эфира, организованного изданием Shopper’s. «Выглядит так, что [рост на 50%] это далеко не предел», — подчеркнул Случевский. Он не исключил, что по итогам 2024 года темпы роста этого направления будут даже выше, чем в 2023-м.



Случевский рассказал, что в конце 2022 года руководство «Магнита» решило еще раз взглянуть на агроконтракты, чтобы понять, какое будущее может быть у закупок по ним, и «увидели невероятные возможности и пересмотрели подход к этому направлению». При этом он не уточнил, что именно пересмотрела компания, но дал понять, что результаты нового подхода к агроконтрактам проявят себя во второй половине текущего года.



Сейчас по агроконтрактам «Магнит» закупает преимущественно стандартные овощи, но в будущем сеть планирует расширить ассортимент продукции, приобретаемой по этой модели. «Мы ищем нестандартные позиции внутри хорошо известных продуктовых групп. Например, это может быть нестандартно упакованная картошка, а также картофель интересного сорта или интересного калибра. Стараемся находить продукты, поставщиков, которые могут очень серьезно дифференцироваться, в том числе на полке, от стандартных объемных позиций», — отметил Случевский.



Кроме того, в будущем «Магнит» намерен закупать по агроконтрактам молочную и другую животноводческую продукцию. Однако пока это направления находится в «идейной проработке», и в компании пока думают над тем, как «подступится к этой категории». Также ритейлер планирует со следующего года закупать по агроконтрактам сельскохозяйственную продукцию производителей из стран ближнего зарубежья.



По итогам 2022 года «Магнит» закупил по агроконтрактам 340 тыс. т продукции. Этого объема хватило, чтобы закрыть 30% потребностей сети, ритейлер планирует довести этот показатель до 80%, говорил Случевский в начале года в интервью «Агроинвестору».



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