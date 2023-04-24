Тепличный комплекс «Магнита» показал рекордную выручку в 2022 году

«Магнит» — единственный в России ритейлер, развивающий собственные теплицы «Магнит»

Тепличный комплекс «Магнита» «Зеленая линия» по итогам 2022 года увеличил выручку на 7,4% по сравнению с показателем 2021 года — до 8,76 млрд руб., говорится в отчетности компании. Это лучший показатель за все время работы предприятия. Выручка комплекса, начиная с 2014 года, росла ежегодно. Чистая прибыль компании по РСБУ в прошлом году выросла на 11,7%, до 2,14 млрд руб. Это также является рекордом с момента запуска компании в 2011-м сообщает «Интерфакс».



Тепличный комплекс «Зеленая линия» является первым собственным производством «Магнита». Его площадь составляет более 86 га, на которых выращиваются огурцы, томаты, зеленные культуры, баклажаны. Кроме того, в компании действует один из крупнейших в России грибных комплексов, который практически полностью закрывает потребности ритейлера в свежих шампиньонах. Также в прошлом году «Тандер» (основное юрлицо торговой сети «Магнит») приобрел 99,99% белгородской компании «Гринхаус», управляющей тепличным комплексом в Белгородской области. Еще 0,01% купило ООО «Сельта», фактически принадлежащее «Тандеру». Тогда источник «Агроинвестора» говорил, что приобретение такого предприятия «Магнитом» может говорить о том, что у компании есть нехватка тепличной продукции.



Исполнительный директор Плодоовощного союза Андрей Казаков отмечает, что «Магнит» — это единственный в стране ритейлер, который развивает свой тепличный бизнес. По его мнению, это связано с тем, что, во-первых, для этого нужны серьезные инвестиции. Во-вторых, тепличное овощеводство — это серьезный и сложный бизнес, в который пойдет не каждый. «На мой взгляд, решение о развитии собственных тепличных комплексов — это заслуга основателя и бывшего совладельца “Магнита” Сергея Галицкого <...>. Мы на всех площадках от “Магнита” слышим, что идея себя оправдала, они довольны: это приносит прибыль и независимость от поставок со стороны <...>. Я не знаю, кто на данный момент еще может на это согласиться [из ритейлеров, развивать собственное тепличное овощеводство]», — прокомментировал «Агроинвестору» Казаков.



Производство тепличных огурцов в январе-декабре прошлого года выросло на 2,5% (до 850 тыс. т), томатов — на 7% (620 тыс. т). Импорт за этот период снизился на 12,9%. Средняя потребительская цена на томаты закрытого грунта за 2022 год, по данным Росстата, составила 109,23 руб./кг против 104,6 руб./кг в 2021-м. На огурцы — 131,3 руб./кг и 132,45 руб./кг соответственно. По словам Казакова, в зимний период тепличные овощи традиционно дороже, чем летом и осенью, из-за сокращения предложения. Летом же цена снижается благодаря выходу на рынок продукции из сезонных теплиц и открытого грунта.



С начала этого года, по данным Минсельхоза, производство всех тепличных овощей увеличилось на 4,3% по сравнению с показателем годом ранее (оценка на 21 апреля). Всего выращено 398,9 тыс. т продукции, в том числе томатов — 153 тыс. т (+12,3%), огурцов — 236,8 тыс. т (соответствует показателю прошлого года).



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