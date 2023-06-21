Компания «Братья Чебурашкины» расширила ассортимент безлактозными и обезжиренными продуктами

Компания не чувствует глобального сокращения спроса или сильных изменений в предпочтениях покупателей «Братья Чебурашкины»

Компания «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» расширила свой ассортимент безлактозными и обезжиренными молочными продуктами. «Это первое предприятие в Подмосковье, которое стало производить безлактозную продукцию. Сейчас на ферме “Братья Чебурашкины” начали выпускать безлактозный йогурт, расширив эту линейку до 11 видов», — сказал курирующий Минсельхозпрод Подмосковья зампред правительства региона Георгий Филимонов (цитата по РИАМО).



Холдинг выпускает около 40 наименований продукции, 28 из них для торговых сетей. Предприятие включает четыре фермы в Дмитровском и Сергиево-Посадском районах на более чем 4,3 тыс. голов КРС, сеть вендинговых автоматов «А-молоко», а также завод, способный перерабатывать до 100 т сырого молока в сутки. Молочные продукты реализуют около 1,5 тыс. продуктовых точек Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, а также офисные столовые и кафе.



Гендиректор агрохолдинга «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» Владислав Чебурашкин говорит, что компания всегда следит за предпочтениями покупателей, постоянно адаптируя свой ассортимент под спрос. «Мы увидели, что на рынке неплохо идет десертная группа, и ввели три творожный массы, но это десерты с пониженным содержанием жира и сахара. Мы сахар вообще не любим и в плане жирности понимаем, что люди считают калории», — сказал «Агроинвестору» Чебурашкин. По ГОСТу, продолжает он, в составе таких продуктов должно быть вдвое больше жира и сахара, но компания все равно получила вкусный продукт. Также в ассортимент были введены густой безлактозный йогурт и обезжиренный творог.



«Братья Чебурашкины. Семейная ферма» — это нишевый производитель, работающий в премиальном сегменте в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, где спрос достаточно устойчивый. По словам Чебурашкина, компания не чувствует глобального сокращения спроса на свою продукцию или сильных изменений в предпочтениях покупателей. «Я думаю, что средний ценовой сегмент просел, но сейчас он стабилизируется: по данным Nielsen, некоторые продуктовые категории возвращаются к тому, что было 1,5 года назад. В премиальной категории спрос достаточно устойчивый», — отмечает Чебурашкин.



Глава Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что безлактозная продукция делится на две категории. Первая — совсем без лактозы, она вся импортная и была представлена в России международными игроками Valio (компания ушла с российского рынка) и Parmalat. Вторая — низколактозная, когда лактоза с помощью фермента становится лактазой, и большинству людей это позволяет решить проблему с плохим усвоением лактозы. «В этой продукции есть несколько российских игроков, один из них — “Братья Чебурашкины”. Но доля рынка у продукта не очень большая», — прокомментировал Груздев «Агроинвестору».



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