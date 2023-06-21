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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Компания «Братья Чебурашкины» расширила ассортимент безлактозными и обезжиренными продуктами

Это первое предприятие в Подмосковье, которое стало производить безлактозную продукцию

| Агроинвестор |

Компания не чувствует глобального сокращения спроса или сильных изменений в предпочтениях покупателей
Компания не чувствует глобального сокращения спроса или сильных изменений в предпочтениях покупателей

Компания «. Семейная ферма» расширила свой ассортимент безлактозными и обезжиренными молочными продуктами. «Это первое предприятие в Подмосковье, которое стало производить безлактозную продукцию. Сейчас на ферме “” начали выпускать безлактозный йогурт, расширив эту линейку до 11 видов», — сказал курирующий Минсельхозпрод Подмосковья зампред правительства региона Георгий Филимонов (цитата по РИАМО). 

Холдинг выпускает около 40 наименований продукции, 28 из них для торговых сетей. Предприятие включает четыре фермы в Дмитровском и Сергиево-Посадском районах на более чем 4,3 тыс. голов КРС, сеть вендинговых автоматов «А-молоко», а также завод, способный перерабатывать до 100 т сырого молока в сутки. Молочные продукты реализуют около 1,5 тыс. продуктовых точек Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, а также офисные столовые и кафе. 

Гендиректор агрохолдинга «. Семейная ферма» Владислав Чебурашкин говорит, что компания всегда следит за предпочтениями покупателей, постоянно адаптируя свой ассортимент под спрос. «Мы увидели, что на рынке неплохо идет десертная группа, и ввели три творожный массы, но это десерты с пониженным содержанием жира и сахара. Мы сахар вообще не любим и в плане жирности понимаем, что люди считают калории», — сказал  «» Чебурашкин. По ГОСТу, продолжает он, в составе таких продуктов должно быть вдвое больше жира и сахара, но компания все равно получила вкусный продукт. Также в ассортимент были введены густой безлактозный йогурт и обезжиренный творог.

«. Семейная ферма» — это нишевый производитель, работающий в премиальном сегменте в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, где спрос достаточно устойчивый. По словам Чебурашкина, компания не чувствует глобального сокращения спроса на свою продукцию или сильных изменений в предпочтениях покупателей. «Я думаю, что средний ценовой сегмент просел, но сейчас он стабилизируется: по данным Nielsen, некоторые продуктовые категории возвращаются к тому, что было 1,5 года назад. В премиальной категории спрос достаточно устойчивый», — отмечает Чебурашкин.

Глава Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что безлактозная продукция делится на две категории. Первая — совсем без лактозы, она вся импортная и была представлена в России международными игроками Valio (компания ушла с российского рынка) и Parmalat. Вторая — низколактозная, когда лактоза с помощью фермента становится лактазой, и большинству людей это позволяет решить проблему с плохим усвоением лактозы. «В этой продукции есть несколько российских игроков, один из них — “”. Но доля рынка у продукта не очень большая», — прокомментировал Груздев «».

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