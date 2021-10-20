Группа перерабатывает молоко сторонних производителей Т. Кулистикова

Группа «Русагро» продала свою молочную ферму в Белгородской области и официально заявила, что прекращает заниматься производством коровьего молока. Об этом говорится в сообщении компании. Представитель «Русагро» уточнила «Агроинвестору», что решение было принято в связи с тем, что актив является непрофильным для компании. «После продажи актива «Русагро» сосредоточится на остальных своих бизнесах», — добавила она. Сумма сделки и покупатель не раскрываются.



Молоко, которое производилось на предприятии в Белгородской области, не использовалось для переработки на собственных заводах группы, которые находятся в Ульяновске и Саратовской области, пишет Milknews со ссылкой на информацию компании. Кроме того, представитель «Русагро» уточнила агентству, что холдинг рассматривает выход компании на рынок растительных альтернатив молочной продукции. Однако «утвержденного решения по выходу с такой продукцией на рынок еще нет».



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев сказал «Агроинвестору» что актив, который продала «Русагро», достаточно небольшой — там около 1200 коров. «Ситуация сравнима с «Мираторгом» - у него тоже одна молочная ферма и он долго рассматривал возможность выхода в молочное животноводство, но так и не решился активно его развивать и перепрофилировал актив под производство розовой телятины», — отметил эксперт.



В августе гендиректор «Русагро» Максим Басов говорил, что компания скептически относится к перспективам молочной отрасли и готова продать свою единственную молочную ферму. Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова считает, что агрохолдинг принял решение о продаже фермы на основании того, что, во-первых, проще и выгоднее заниматься растениеводством и мясным направлением, чем молочным животноводством. «Во-вторых, в молочном животноводстве более длительные сроки окупаемости — 8-10 лет с учетом действующей государственной поддержки. Для развития этого бизнеса необходимы существенные инвестиции», — сказала «Агроинвестору» Петрова. По ее словам, в текущей экономической ситуации, когда наблюдается рост стоимости кормов, увеличение себестоимости производства, но государство контролирует розничные цены, молочный бизнес попал в так называемые «ценовые ножницы», когда затраты растут, а цены нет.



«Русагро» специализируется на производстве сахара и свинины, а также масложировой продукции (подсолнечное масло, майонезы, маргарины, спреды, кетчупы и горчица). Направление «молочные продукты» в составе «Русагро» появилось в 2018 году, когда компания арендовала Кошкинский маслосыродельный завод и Заволжский молочный комбинат, напоминает «Интерфакс». Сейчас активы этого направления интегрированы в масложировое подразделение. Выручка «Русагро» за первую половину 2021 года составила 104,4 млрд руб. (рост год к году — более 44%).

