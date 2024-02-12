В 2023 году себестоимость производства сырого молока выросла на 17%

Закупочные цены в декабре 2023 года оставались ниже уровня декабря 2022-го на 5,5% Pixabay

В декабре 2023 года операционный индекс себестоимости производства молока (RMCI) достиг 117,3% по сравнению с декабрем 2022 года, что свидетельствует о годовом росте себестоимости на 17%, говорится в исследовании «Союзмолоко», опубликованном на портале MilkNews. Увеличение себестоимости обусловлено ростом затрат по всем ключевым статьям: стоимость трудовых ресурсов выросла на 18% за год, цены на комбикорма — на 17%, цены на белковые корма также поднялись.



Рост себестоимости сырого молока также связан с увеличением затрат на энергоресурсы: тарифы на электроэнергию для сельхозпроизводителей повысились в среднем на 11%, цены на дизельное топливо увеличились на 6% к концу года. Валютные расходы возросли на 41%, уровень инфляции составил около 7%. В среднем за 2023 год операционная себестоимость сырого молока увеличилась на 5,2% по сравнению с предыдущим годом, причем основной рост операционных расходов пришелся на вторую половину года, в то время как в первом полугодии себестоимость оставалась относительно стабильной.



В декабре 2023 года операционная себестоимость сырого молока увеличилась примерно на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Этот рост в конце 2023 года был обусловлен продолжающимся повышением цен на корма: стоимость комбикормов для крупного рогатого скота выросла на 2,3% по сравнению с ноябрем, цены на растительные шроты и жмыхи увеличились на 0,9%. Также наблюдался рост цен на дизельное топливо (+3,6%), ослабление рубля и сохранение инфляционных процессов.



Согласно уточненным данным «Союзмолоко», в ноябре 2023 года операционная себестоимость производства сырого молока снизилась на 0,5%, превысив ожидаемое значение на 0,1 п.п. из-за более значительного увеличения стоимости трудовых ресурсов. В сравнении с началом 2017 года себестоимость производства молока в декабре 2023 года оставалась на 79,5% выше по предварительным данным, а в ноябре 2023 года — на 75,3% выше. Средние закупочные сопоставимые цены на сырое молоко с января 2017 года по декабрь 2023 года выросли на 21%. Абсолютные цены в декабре 2023 года оставались ниже уровня декабря 2022 года на 5,5%, составляя в среднем 32,7 руб. за килограмм (содержание жира 3,4%, белка 3%). Восстановительный рост цен на сырое молоко, начавшийся в сентябре, замедлился в декабре: за месяц цена поднялась на 2,2%.



Заместитель гендиректора компании «Рузское Молоко» Анна Бойко сказала «Агроинвестору», что цена на молоко весной упала с 38-40 руб./кг до 28-30 руб./кг, что, в свою очередь, было обусловлено переизбытком сухого молока на рынке. А когда запасы сухого молока были распроданы, вновь возник дефицит сырого молока, что и привело к повышению цены на него, пояснила Бойко. По ее мнению, в этом году цена будет на уровне 40-45 руб./кг, но не меньше, так как сейчас на рынке остро ощущается дефицит сырого молока.



В течение 2022-2023 годов наблюдалось повышение стоимости запчастей, минеральных удобрений, ветеринарных препаратов, расходных материалов, а в области производства молочной продукции — удорожание упаковки, фруктово-ягодных наполнителей, заквасочных культур, сказал «Агроинвестору» представитель ГК «ЭкоНива». Все это сопровождалось изменениями в логистике. «В целом можно отметить, что ситуация нормализовалась в части выстраивания новых связей и партнерств. Компания смогла подобрать достойные альтернативы в части расходных материалов», — отметил он.



При этом из-за обострившегося дефицита кадров и повышения ключевой ставки ЦБ в 2023 году продолжила расти себестоимость производства, говорит собеседник «Агроинвестора». Тогда как закупочные цены на сырое молоко в августе по сравнению с началом года достигли максимального падения почти на 20% (а в некоторых регионах 25%), которое прекратилось только в сентябре. Такой дисбаланс стал серьезным вызовом для всех производителей молока-сырья. Только с октября цены на сырое молоко начали немного корректироваться, как и себестоимость производства, отметил он.



Одним из драйверов роста для отечественной молочной отрасли должен стать экспорт, причем не только биржевых товаров (СОМ, сливочное масло, сухая сыворотка), но и готовой молочной продукции, предназначенной для конечного потребителя, считает представитель «ЭкоНивы». «Благодаря качеству российского молока и комфортному курсу рубля к основным мировым валютам у России есть все шансы стать одним из основных поставщиков широкого спектра молочной продукции на мировые рынки, и этим нужно непременно воспользоваться», — уверен он.



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