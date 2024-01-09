«ЭкоНива» увеличила производство сырого молока до рекордного уровня

«ЭкоНива» по итогам 2023 года произвела 1,26 млн тонн сырого молока в физическом весе «ЭкоНива»

ГК «ЭкоНива» по итогам 2023 года произвела 1,26 млн т сырого молока в физическом весе, что превышает результат предыдущего года на 65,5 тыс. т и является новым рекордом (в 2022 году — 1,19 млн т), сообщила пресс-служба компании. Валовой надой в стандартном весе (жирность — 3,7%, белок — 3,2%) достиг 1,31 млн т (в 2022 году — 1,25 млн т). Группа остается единственным производителем в России, который добился производства более 1 млн т молока-сырья в год. В течение прошлого года средний надой на предприятиях «ЭкоНивы» составлял 105 тыс. т в месяц. Среднесуточный надой за отчетный период достиг 3,4 тыс. т (в 2022 году — 3,2 тыс. т). Надой на одну фуражную корову за год увеличился с 29,3 кг до 30,6 кг в физическом весе и с 30,7 кг до 32 кг — в стандартном.



Прогресс обусловлен оптимизацией структуры стада, постоянной работой по повышению эффективности кормления и грамотным управлением составом рационов, отметила пресс-служба агрохолдинга. «Команда квалифицированных сотрудников также является одним из ключевых факторов достижения высоких производственных показателей. Накопленные компетенции в сфере молочного животноводства, постоянное обучение и обмен опытом как внутри группы компаний, так и в профессиональном сообществе позволяют "ЭкоНиве" добиваться высоких результатов», — говорится в сообщении компании.



Среднее поголовье крупного рогатого скота во всех хозяйствах компании в прошлом году превысило 235,2 тыс. голов (в 2022 году — 222,8 тыс.), в том числе фуражного стада — более 112,5 тыс. коров (+1,1%). В октябре 2023 года группа ввела в эксплуатацию животноводческий комплекс «Бортниково» в Ступинском районе Московской области. Проект производственной мощностью 34 тыс. т сырого молока в год рассчитан на 3,5 тыс. голов дойного стада и 5,1 тыс. голов молодняка.



В январе-декабре 2023 года перерабатывающие предприятия «ЭкоНивы» произвели 279,5 тыс. т готовой молочной продукции — это на 70% выше показателей предыдущего года (164 тыс. т). В частности, производство питьевого молока и традиционной молочной продукции (сливки, кефир, сметана, творог, масло и др.) выросло на 68% год к году и составило 265 тыс. т (в 2022-м — 158 тыс. т), йогуртно-десертной группы (включая мороженое) — на 41% до 6,2 тыс. т (4,4 тыс. т), сыров — в семь раз, превысив 8,3 тыс. т (1,2 тыс. т). Ассортимент продукции под брендом «ЭкоНива» на конец 2023 года включал 88 товарных позиций (в 2022 году — 79).



В результате повышения операционной эффективности предприятий группы объемы производства значительно выросли, что позволило максимально использовать их производственные мощности, отмечает пресс-служба компании. Кроме того, в первой половине 2023 года «ЭкоНива» запустила производство некоторых видов полутвердых сыров на площадках заводов-партнеров в связи с увеличившимся спросом. Это позволило группе полностью использовать мощности сыродельного завода в селе Щучье для выпуска премиальных твердых сыров под собственным брендом.



Молочная продукция «ЭкоНивы» представлена в 70 регионах России. Число торговых точек за год увеличилось более чем в 1,5 раза и на конец отчетного периода составило 60,8 тыс. против 39,3 тыс. в 2022 году. Продукция группы продается в большинстве федеральных сетей, таких как «Магнит», «Лента», «Перекресток», «Пятерочка», «Глобус», «О'Кей», «Ашан», Metro. Также в 2023 году «ЭкоНива» продолжила расширять собственную розничную сеть и открыла более 20 фирменных магазинов. Всего на конец 2023 года под управлением группы было 76 собственных точек. Кроме того, группа продолжила производство продукции под торговыми марками сетей (СТМ), ее доля в общем товарообороте ГК «ЭкоНива» остается на уровне 25%.



Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова считает, что в 2024 году компания продолжит развивать направление молочно-товарных ферм, чему способствует отмена господдержки на модернизацию ферм с поголовьем менее 1 тыс. голов. По ее словам, эта мера приведет к тому, что крупные компании будут наращивать объемы производства молока, а КФХ -постепенно сокращать поголовье. Согласно данным Росстата, за 11 месяцев 2023 года в сельхозорганизациях было произведено 18,3 млн т молока-сырья, что превышает уровень аналогичного период 2022 года на 5,6%. При этом на конец ноября 2023 года поголовье коров в сельхозорганизациях сократилось на 1,8% относительно ноября 2022 года и составило 3,14 млн животных, сказала Петрова «Агроинвестору». В 2024 году она ожидает роста объемов производства сырого молока в сельхозорганизациях на 2-3%, при этом объемы производства КФХ в лучшем случае останутся на уровне 2023 года.



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