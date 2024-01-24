«Агроэкспорт»: в экспорте молочной продукции произошла качественная трансформация

Вывоз молочной продукции вырос на 20% в физическом выражении

В 2023 году российский экспорт молочной продукции вступил в период трансформации: если раньше основной прирост происходил за счет поставок готовой продукции в страны ближнего зарубежья, то сейчас драйвером стали поставки сухих молочных продуктов, в том числе на дальние рынки. Об этом руководитель центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе Дмитрий Краснов рассказал в ходе Первого форума лидеров молочной индустрии. Так, отгрузки сухого молока увеличились почти в шесть раз до 20 тыс. т, молочной сыворотки — вдвое до 24 тыс. т. В целом вывоз молочной продукции вырос на 20% в физическом выражении в пересчете на молочный эквивалент, говорится в сообщении «Агроэкспорта».



Крупные покупатели российской молочной продукции — Китай и Монголия, также импортировать ее стали Филиппины, ОАЭ, Саудовская Аравия, Бангладеш, Вьетнам, Оман. «Готовятся контракты с Таиландом, Малайзией, Сингапуром, Ираком. По сухому обезжиренному молоку к покупателям присоединился Алжир, по сухому цельному молоку — Египет и Тунис», — рассказал Краснов.



Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов, слова которого приводятся в сообщении, в ходе форума отметил, что начало экспорта востребованных на мировом рынке биржевых товаров — это очень важная тенденция. В прогнозах прироста мировой торговли молочная продукция занимает первое место — она должна увеличиться примерно на 24% к 2030 году относительно значений 2020-2021 годов. Общая прибавка потребления оценивается в 180 млн т. «То есть потенциал мирового рынка совершенно фантастический. И с точки зрения географических сегментов, на которых будет расти спрос, — это прежде всего дружественные России рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки и Африки в целом», — перечислил он.



Развитию российского экспорта молочной продукции, по словам Белова, кроме роста мирового спроса будут способствовать приближение к самообеспеченности внутреннего рынка, высокий потенциал увеличения производства, выгодное географическое положение России, а также государственная поддержка проектов, ориентированных на экспорт.



Производство молока в России по итогам 2023 года составило 33,5 млн т — почти на 0,5 млн т больше, чем в 2022-м, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе XV съезда Национального союза производителей молока. Он напомнил, что Доктрина продовольственной безопасности предполагает уровень самообеспеченности молочной продукцией в 90%, сейчас достигнут показатель в 85%. При этом министр обратил внимание, что при расчете индекса важно учитывать то, что основной объем импорта приходится на Беларусь: в 2023 году ввоз оттуда превысил 5,5 млн т в пересчете на сырое молоко. «Вместе с белорусскими товарами в рамках нашего Союзного государства у нас обеспеченность рынка уже стремится к 100%», — оценил Патрушев.



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