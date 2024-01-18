разделы

реклама

журналы

Премия «Агроинвестор года-2023»
Премия «Агроинвестор года-2023»

Прием заявок на участие в премии «Агроинвестор года — 2023» продолжается до 26 января

Вы можете заполнить одну или несколько анкет в разных номинациях, независимо от масштабов вашего проекта

| Агроинвестор |

Напоминаем, что прием заявок на соискание премии « года — 2023» продлен до 26 января включительно. Ждем ваши заявки в номинациях «Топ-менеджер года», «Запуск года», «Инновация года», «Экспортер года», «Социально-ответственная инициатива», «Надежный поставщик зерна» и «Продукция года» на сайте. Мы не берем взносы за подачу заявок.

Также на сайте премии до 26 января идет голосование в номинации «Человек года».

Интеллектуальный партнер IV ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия « года — 2023» — компания «Технологии Доверия», партнер — . Информационные партнеры — 1MI, поле.рф, Emeat, Feedlot, PRO BUSINESS TV, INFOLine / Advis.ru.

Церемония награждения победителей состоится 29 февраля 2024 года в Москве.

Загрузка...

рекомендации

Забытые сёла. Кто и как должен развивать сельские территории

«Агротехника и технологии»

Забытые сёла. Кто и как должен развивать сельские территории
«Агротехника и технологии» №06, ноябрь-декабрь 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №06, ноябрь-декабрь 2023
«Агроинвестор» №01, январь 2024

Журнал

«Агроинвестор» №01, январь 2024
Новые рубежи российского агроэкспорта. Стоимостной объем отгруженного за рубеж продовольствия в 2023 году превысит $45 млрд

«Агроинвестор»

Новые рубежи российского агроэкспорта. Стоимостной объем отгруженного за рубеж продовольствия в 2023 году превысит $45 млрд
Владимир Зотов, ГК «Агро-Белогорье»: «Чем больше мы занимаемся социальными проектами, тем лучше у нас дела в агробизнесе»

«Агроинвестор»

Владимир Зотов, ГК «Агро-Белогорье»: «Чем больше мы занимаемся социальными проектами, тем лучше у нас дела в агробизнесе»