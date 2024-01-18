Напоминаем, что прием заявок на соискание премии «Агроинвестор года — 2023» продлен до 26 января включительно. Ждем ваши заявки в номинациях «Топ-менеджер года», «Запуск года», «Инновация года», «Экспортер года», «Социально-ответственная инициатива», «Надежный поставщик зерна» и «Продукция года» на сайте. Мы не берем взносы за подачу заявок.



Также на сайте премии до 26 января идет голосование в номинации «Человек года».



Интеллектуальный партнер IV ежегодной национальной премии в сфере сельского хозяйства и продовольствия «Агроинвестор года — 2023» — компания «Технологии Доверия», партнер — «Деметра-Холдинг». Информационные партнеры — 1MI, поле.рф, Emeat, Feedlot, PRO BUSINESS TV, INFOLine / Advis.ru.



Церемония награждения победителей состоится 29 февраля 2024 года в Москве.

