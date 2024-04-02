ФАС начала проверки торговых сетей на антиконкурентные соглашения

ФАС в различных регионах страны проверяет сети «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О’Кей», «Метро», «Ашан» и другие Pixabay

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверки крупнейших российских торговых сетей на предмет антиконкурентных соглашений, сообщила пресс-служба ведомства. Также ФАС проводит анализ цен на куриные яйца при закупках и по долгосрочным контрактам. Проверки направлены на выявление возможных антиконкурентных действий между торговыми сетями, которые могли повлечь увеличение стоимости товаров первой необходимости, пояснили в ФАС.



Специалисты ФАС в различных регионах страны проверяют сети «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О’Кей», «Метро», «Ашан» и другие. «Результаты проверок и анализа полученной информации позволят сделать выводы о наличии или отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства. В случае обнаружения нарушений, ФАС примет соответствующие меры», — сообщили в ведомстве. Там также отметили, что выездные проверки согласованы с Генпрокуратурой.



Заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что средние цены на яйца сейчас составляют 125,8 руб. за десяток. В начале года их стоимость достигала 133,2 руб. за десяток. Стоимость куриного мяса сегодня находится на уровне 218,6 руб./кг, в начале года — 226,8 руб./кг. Литр пастеризованного молока стоит 77,3 руб., против 75,2 руб. в начале года, килограмм гречневой крупы — 84,6 руб. против 87,8 руб., хлеб стоит 92,6 руб./кг против 91,2 руб./кг.



В начале февраля «Интерфакс» со ссылкой на слова главы ФАС Максима Шаскольского писал, что с 2021 года средний уровень наценок на социально значимые товары сократился на 17%. Он отмечал, что снижение наценок касается всех 25 категорий социально значимых товаров, представленных в 11 крупнейших федеральных торговых сетях. Инициатива по ограничению цен на социально значимые товары включает установку максимальной наценки в размере 5% на определенные категории товаров, а соблюдение этого требования контролируется ФАС. В августе 2023 года Минпромторг сообщал, что региональные торговые сети также начнут ограничивать цены на социально значимые товары, как это делают крупные ритейлеры. Это касается молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара и сезонных овощей.



В марте 2022 года торговые сети «Магнит», «О'кей», а также принадлежащие Auchan Retail «Ашан» и «Атак» первыми из ритейлеров проинформировали ФАС о своей готовности ограничить наценки на социально значимые продукты до уровня 5%. Например, в «Магните» было объявлено, что ограничение наценок затронет 304 товарные позиции в 27 категориях, входящих в базовую продовольственную корзину.



В конце прошлого года глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев говорил, что в 2023-м рост цен на основные социально значимые продукты ниже уровня инфляции, писал ТАСС. Министр отмечал, что высокие объемы производства сельхозпродукции способствуют поддержанию стабильной ценовой ситуации на рынке. По словам Патрушева, правительство разработало специальный комплекс мер по отдельным категориям товаров, по которым наблюдается опережающий рост цен, в частности на мясо кур и яйца. Эти меры направлены на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке, что должно способствовать стабилизации ситуации и сохранению доступности продукции для потребителей.



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