«Таврос» планирует увеличить производство яиц

Снижение цен на яйца может продлиться минимум до конца февраля Pixabay

Группа «Таврос» в рамках реализации стратегии развития и диверсификации производственной деятельности с 2022 года начала инвестиции в производство столового яйца. Сейчас находящийся в стадии консолидации подконтрольный группе периметр птицефабрик включает четыре предприятия, которые в прошлом году в сумме произвели 1,76 млрд яиц. В 2024-м компания планирует вложения в реконструкцию и модернизацию птицеводческих активов, что позволит нарастить объем выпуска яйца до более чем 2 млрд штук по итогам 2025-го, рассказал «Агроинвестору» директор кластера «Яйцо» группы «Таврос» Андрей Козлитин.



В последние месяцы прошлого года наблюдалось существенное повышение цен на куриное яйцо, несмотря на увеличение производства, которое, по данным Agrifood Strategies, составило 1,5% относительно 2022-го. Президент компании Альберт Давлеев отмечает, что повышение цен было связано с комбинацией факторов, причем под конец года на первый план вышел фактор потребительской паники. «Сначала было увеличение спроса, затем превышение его над предложением, затем потребительский ажиотажный спрос, который перерос в потребительскую панику», — перечисляет он. При этом, напоминает эксперт, за последние 30 лет в отношении яйца никогда не было не то что паники, но даже ажиотажного спроса. «Был сезонный фактор — спрос всегда рос перед Пасхой и перед Новым годом», — добавляет он.



Такое значительное превышение потребительского спроса на яйцо объясняется повышенной денежной массой у населения, объясняет Давлеев — в подобной ситуации очень трудно прогнозировать, насколько вырастет спрос на тот или иной товар. «Дополнительным и очень существенным фактором паники и роста цен стало беспрецедентно активное обсуждение темы “яичного дефицита” в средствах массовой информации», — прокомментировал он «Агроинвестору».



В конце ноября 2023 года вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу принять меры, направленные на увеличение внутреннего производства мяса кур и куриных яиц. Как поясняет топ-менеджер одного из предприятий по производству яйца, реализация проектов по увеличению объемов требует времени — нужно подготовить проект, согласовать его, найти подрядчиков, подобрать оборудование. «А с учетом того, что все оборудование ранее закупалось в Европе, и все его поставщики ушли с российского рынка, его приобретение подразумевает дополнительные трудности», — обращает внимание он.



Кроме того, для устранения дефицита яйца было принято решение об открытии беспошлинного импорта из дружественных стран. Правда, как сообщил «Руспродсоюз», импортные яйца в основном направляются на переработку. При этом цены на яйцо у зарубежных поставщиков с учетом логистики оказались не ниже российских даже при нулевой пошлине.



По словам Давлеева, цены на яйцо идут вниз с начала января. «Закончился салатный сезон, и все стало возвращаться на круги свая», — поясняет он. Согласно информации Росстата, за последнюю неделю января потребительские цены на яйца уменьшились на 1%. Давлеев ожидает снижения цен на яйцо как минимум до конца февраля, если на яичных птицефабриках не будет вспышек гриппа птиц, от чего никто не застрахован. Так, в начале года вспышка заболевания произошла на «Владимирской» птицефабрике в Астраханской области, которая выпускала около 350 млн яиц в год, восстановление производства после карантинных мероприятий может закончиться не раньше начала следующего года.





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