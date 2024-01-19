Российские птицеводы попросили господдержки

Росптицесоюз в том числе просит поддержки властей для установления взаимовыгодных отношений с торговыми компаниями А. Гордеев

Российские птицеводы выразили готовность увеличить производство яиц и мяса птицы в связи с растущим спросом, но отметили, что им нужна государственная поддержка для стимулирования инвестиций. Как пишут «Ведомости», в письме Росптицесоюза (объединяет более 250 организаций) руководству Минсельхоза говорится о необходимости включения строительства, реконструкции и модернизации птицефабрик в программу возмещения части прямых затрат, субсидирования создания инфраструктурных объектов (газификация, электроснабжение, водоснабжение, водоочистка), коммуникаций и дорог. Союз также призывает увеличить лимит привлечения краткосрочных льготных кредитов на одного заемщика до 1,5 млрд руб. в год (сейчас — не более 600 млн руб.) и выделять землю в приоритетном порядке для строительства новых птичников.



Представитель союза подтвердил «Ведомостям» отправку письма, а представитель Минсельхоза — его получение. По словам представителя министерства, обращение будет рассмотрено с учетом предусмотренных объемов финансирования льготного кредитования. Он также отметил, что Минсельхоз уже реализует комплекс мер по поддержке птицеводства: с 2023 года им доступны льготные инвестиционные кредиты на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение объектов для бройлерного производства, племенных птицеводческих репродукторов первого и второго порядков яичного и мясного направления, а также на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, используемых при осуществлении бройлерного производства. В 2024 году будет продолжено возмещение 25% затрат на создание (модернизацию) репродукторов первого и второго порядков яичного и мясного направлений. Ранее компенсировали 20% затрат.



Согласно данным Росстата, производство яиц в сельхозорганизациях с января по ноябрь 2023 года составило 34,8 млрд штук, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Учитывая присоединение новых регионов и увеличение потока мигрантов, гендиректор Infoline-аналитика Михаил Бурмистров оценил необходимость увеличения мощностей для производства яиц примерно на 10%. Председатель «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов считает, что потребность в увеличении мощностей составляет около 20%. Однако дефицита мяса птицы нет, так как рост производства стабилизировался из-за насыщения рынка, сказал он «Ведомостям».



Для развития отраслевого потенциала Росптицесоюз также просит поддержки властей для установления взаимовыгодных отношений с торговыми компаниями. Союз считает политику торговых компаний «основным фактором дестабилизации рынка птицеводческой продукции». В своем обращении он предложил законодательно ограничить торговую наценку на яйца до 5-10%, ограничить сроки оплаты за поставленную продукцию до 10 дней, запретить взимание бонусов по социально значимым продуктам (яйцо и мясо птицы) и обязать розницу заключать долгосрочные контракты на поставку яиц не менее чем на 75% от общего объема его реализации.



В ноябре 2023 года ФАС начала проверку повышения цен на яйца и призвала торговые сети добровольно ограничить наценку на уровне 5% до марта 2024 года. Некоторые компании уже последовали этим рекомендациям. Например, «Верный» и «Глобус» начиная с декабря прошлого года ввели ограничение на уровне 5%, «Азбука вкуса» - 10%, писал ТАСС. X5 Group также с 2022 года по собственной инициативе ограничила наценку до 5% на самые продаваемые позиции из числа социально значимых товаров, включая яйца.



Президент Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря говорил, что яйца подорожали, поскольку увеличился спрос, а производство не выросло, также он отмечал, что власти вовремя не сориентировались и не открыли импорт. К началу 2024 года ситуация начала стабилизироваться. По словам президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, с 1 по 15 января цена на яйца снизилась на 10-12%. По данным Минсельхоза, за минувшую неделю цена производителей сократилась на 2,6% и 1,4% на первую и вторую категории яиц соответственно. Однако начался сезон гриппа птиц, который может повлиять на снижение количества яиц на продажу.



Накануне управление ФАС в Ставропольском крае начало расследование в отношении трех производителей куриных яиц — «Птицекомплекс "Альянс», «Птицефабрика "Грачевская» и «Птицефабрика Кумская» - из-за значительного увеличения цен. Как сообщала пресс-служба ФАС, с сентября по декабрь 2023 года эти предприятия увеличили оптово-отпускные цены на куриные яйца в пределах от 59% до 108%. Кроме того, ФАС отмечала, что Луганское управление ФАС выявило повышение цен на куриные яйца со стороны компании АВИС, которая является единственным производителем этой продукции в регионе. По данным службы, с октября по декабрь 2023 года компания увеличила оптово-отпускные цены на яйца до 30%. В случае выявления нарушений в рамках антимонопольного расследования, компаниям грозят оборотные штрафы, напомнили в ФАС.



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