Производство мяса птицы в 2023 году может остаться на прошлогоднем уровне

В 2022 году производство кур на убой в живом весе во всех хозяйствах составило чуть более 7 млн тонн Freepik.com

Минсельхоз прогнозирует, что производство мяса птицы в этом году останется на уровне прошлого года, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с письмом министерства в правительство. Оно подготовлено в рамках реализации поручения президента Владимира Путина по итогам совещания с членами кабмина 25 октября.



В 2022 году производство кур на убой в живом весе во всех хозяйствах составило чуть более 7 млн т, это на 292,2 тыс. т (на 4,3%) больше, чем в 2021 году, напоминается в документе. В сельскохозяйственных организациях производство увеличилось на 307,8 тыс. т (4,9%) и достигло 6,5 млн т. По данным Минсельхоза, уровень самообеспеченности куриным мясом, включая пищевые субпродукты, в 2022 году составил 103,8%. В первом полугодии текущего года сельхозорганизации произвели 3,2 млн т куриного мяса (на убой в живом весе), что на 1,6% (52,4 тыс. т) больше, чем в прошлом году.



Информируя о принимаемых мерах по стабилизации ситуации на рынке куриного мяса в условиях повышенного спроса и роста цен, Минсельхоз сообщил, что достигнута договоренность с участниками рынка о быстром увеличении объемов производства. Кроме того, принято решение о целесообразности введения налоговой льготы на импорт в Россию отдельных видов куриного мяса в объеме до 160 тыс. т в 2024 году.



Минсельхоз также напоминает, что выработаны меры господдержки для увеличения производства яиц и курицы. Они направлены на рост мощностей птицефабрик в рамках модернизации, технического и технологического обновления существующих производств, повышения их биобезопасности. Кроме того, принято решение о расширении направлений льготного кредитования для производства мяса птицы. По мнению министерства, принятые меры помогут привлечь больше инвестиций в птицеводство.



На совещании, состоявшемся 25 октября, Путин обратил внимание на рост цен на курицу и рекомендовал правительству вовремя реагировать на ситуацию на рынке. По его словам, «правительство должно действовать быстро известными методами, в том числе за счет импорта от ближайших соседей». По данным Росстата, с начала года по 13 декабря цены на курицу выросли на 29,6%, но в последние две недели они начали постепенно снижаться.



О том, что по итогам 2023 года производство яиц и курицы сохранится на уровне 2022 года, в ноябре писали «Ведомости» со ссылкой на данные «Росптицесоюза». По данным организации, за 10 месяцев 2023 года выпуск яиц вырос на 2,3% до 31,7 млрд штук, курицы — на 0,2% до 5,3 млн т в живом весе. При этом в последние месяцы наблюдается замедление темпов роста производства, отмечал союз.



Аналитики считают, что причиной этого могут быть вспышки гриппа птиц на предприятиях, это приводит к сокращению производства. В 2023 году, по данным Россельхознадзора, вспышки заболевания были зафиксированы на шести птицефабриках. Другой причиной стала низкая рентабельность производства куриного мяса и яиц на протяжении нескольких лет, что не позволило реализовать новые инвестпроекты.



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