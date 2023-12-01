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Потребители поддержали мясные цены. Увеличившийся спрос стал стабилизирующим фактором на рынке свинины и птицы

| Агроинвестор |

Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Российские предприятия мясной отрасли продолжают наращивать объемы. Однако даже увеличение предложения в этом году не привело к снижению цен на определенные виды продукции. Все благодаря активному повышению спроса: население стало чаще покупать мясо. Продолжается также перераспределение внутри категорий — подешевевшая свинина вытесняет в корзине покупателя бройлера, интереснее по цене становится и индейка. В совокупности данные факторы поддерживают рентабельность производителей, несмотря на рост затрат


Еще в сентябре аналитики компании NTech прогнозировали, что в осенние месяцы свинина в опте подешевеет, но к декабрю снова вырастет в цене, отыграв примерно половину падения. Что касается мяса бройлера, то оно должно было продолжить дорожать, достигнув к концу года запретительных для использования в мясопереработке уровней.

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Агроинвестор

«Агроинвестор»

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