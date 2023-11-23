Правительство одобрило беспошлинную квоту на импорт до 160 тысяч тонн мяса птицы

Рынок ожидает традиционного снижения цен в январе-феврале после новогодних праздников Д. Гришкин

Таможенная подкомиссия одобрила освобождение от ввозной таможенной пошлины поставки мяса домашних кур в Россию в объеме до 160 тыс. т на 2024 год, сообщила пресс-служба правительства. Решение принято для стабилизации цен на рынке птицеводческой продукции путем увеличения предложения на внутреннем рынке, говорится в сообщении. Ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский сказал «Агроинвестору», что сейчас цены на куриное мясо находятся на аномальном уровне — с учетом инфляции и сезонного фактора, таких высоких цен на него не было с 2014 года.



При этом свинина и говядина продаются по ценам, близким к средним уровням прошлых лет с учетом общей инфляции, сравнил эксперт. «Статистика производства нарастающим итогом показывает, что рост, который наблюдался в первой половине года, переходит к нулевым значениям, следовательно, в последние месяцы объемы производства мяса меньше прошлогодних, что, вероятно, и вызывает рост цен», — считает Терновский. Он отметил, что величина квоты — 160 тыс. т — сопоставима с общим объемом импорта в предыдущие годы.



Но, поскольку основная часть импорта сейчас приходится на страны ЕАЭС, главным образом на Беларусь, ввоз из прочих стран может увеличиться втрое, а общий прирост импорта — превысить 50%, оценил эксперт. «Очевидно, что импорт не является и не может являться значимым элементом товарных ресурсов мяса птицы, и цены на него напрямую почти не влияют на уровень внутренних цен в целом, — считает он. — Однако в случае полной реализации квоты увеличение 5% доли импорта в потреблении в 1,5 раза позволит в значительной степени компенсировать текущую нехватку мяса птицы собственного производства и стабилизировать цены».



Минсельхоз России 1 ноября предложил ввести в 2024 году беспошлинную квоту на ввоз некоторых видов мяса курицы в объеме до 160 тыс. т. Также министерство предложило установить с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года временный запрет на вывоз определенных видов мяса домашней птицы.



Запрет на экспорт предлагалось ввести на свежие, охлажденные и замороженные тушки курицы, а также их части. Разрешается экспорт крыльев, спинок, шеек, гузок, печени и прочих субпродуктов (свежих, охлажденных и замороженных). Ограничения не будут распространяться на продукцию, поставляемую в страны ЕАЭС, а также на продукцию, вывозимую с территории России в рамках международных транзитных перевозок или перемещаемую между частями территории страны через территории иностранных государств.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев ранее говорил «Агроинвестору», что считает введение беспошлинной квоты на импорт нецелесообразной мерой. Он отмечал, что рынок ожидает традиционного снижения цен в январе-феврале после новогодних праздников, поэтому принятие таких решений сейчас необоснованно. Давлеев также отмечал, что на сегодняшний день дефицита мяса птицы на рынке нет, есть только рост цен, при этом уровень экспорта остается прежним.



Он считает, что экспортные ограничения также не окажут никакого эффекта и увеличат давление на отечественных производителей. По его мнению, эти меры являются запоздалыми и не учитывают сезонные колебания. Давлеев предупреждал, что если эти ограничения будут введены, то цены на мясо птицы не снизятся быстро, однако это может привести к обрушению рынка и ущербу для отечественных производителей.



Между тем, накануне президент Владимир Путин поручил правительству до 20 декабря представить предложения по дополнительным мерам господдержки, направленным на увеличение объема мяса птицы на внутреннем рынке. Поручение дано по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 25 октября.



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