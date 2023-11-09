Производство свинины по итогам 2023 года вырастет на 200 тысяч тонн

Со второй половины текущего года спрос на свинину рос взрывными темпами М. Стулов

По итогам текущего года в России будет произведено около 4,7 млн т свинины в убойном весе против 4,5 млн т в прошлом году, прогнозирует Национальный союз свиноводов (НСС). «Свиноводческая отрасль в 2023 году стабильно прирастала в производстве: показатель за девять месяцев составил 6,1% в сельхозорганизациях и около 4,7% в целом. Примерно такую же прибавку стоит ожидать и по итогам 12 месяцев — порядка 6% на предприятиях и около 5% в целом», — сообщил «Агроинвестору» гендиректор НСС Юрий Ковалев.



По его словам, увеличение объемов происходит за счет того, что продолжается выход на полную мощность уже запущенных комплексов. Последние льготные кредиты на развитие свиноводства были взяты в конце 2018 года, и сейчас вводятся в эксплуатацию новые очереди этих проектов, объясняет эксперт. Кроме того, и после 2018-го инвесторы брали уже коммерческие кредиты для реализации свиноводческих проектов, их выход на производственную мощность продлится до конца 2025 года.



«Дополнительное предложение — это всегда вызов и вероятность снижения цен», — подчеркивает Ковалев. И с таким трендом производители столкнулись в прошлом году -производство свинины увеличилось на 5,6%, а средние цены на нее снизились на 4,5%. В первой половине 2023-го эта тенденция продолжилась: при росте объемов на 6% стоимость свинины опустилась на 4%. «Но начиная со второй половины этого года, произошел взрывной рост спроса на данный вид мяса, который способствовал тому, что цены на него не снижались, — говорит эксперт. — Несмотря на то, что в сентябре производство увеличилось даже на 8% (по сравнению с показателем на тот же период годом ранее), спрос на свинину все равно опережает предложение». Главная причина тому — рост денежной массы у населения по разным оценкам на 40-70% за счет поддержки малообеспеченных слоев, а также увеличения зарплат во всех сегментах экономики, считает Ковалев. Кроме того, во второй половине года окончательно закрепилась тенденция, что в опте свинина стала дешевле мяса птицы.



По оценке НСС, с 2015 по 2022 годы включительно среднедушевое потребление мяса выросло на 11%, тогда как потребление свинины за этот период увеличилось на 28%. То есть, рост потребления свинины был почти в три раза более активным. Ее доля в общем объеме потребления выросла с 32% до 38%, сообщает эксперт.



По прогнозу «Центра агроаналитики» Минсельхоза, в России в этом году будет выпущено почти 12 млн т мяса в убойном весе, что на 2,1% выше, чем годом ранее. Самообеспеченность страны мясной продукцией составит 102%.



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