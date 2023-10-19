Годовая инфляция ускорилась до 6,38%

Лидером роста цен за неделю стали яйца А. Гордеев

Годовая инфляция в России на неделе с 10 по 16 октября 2023 года ускорилась до 6,38% по сравнению с предыдущей неделей, когда она составляла 6,26%, говорится в обзоре Минэкономразвития. При этом из данных Росстата следует, что с 10 по 16 октября рост цен замедлился до 0,15% с 0,24% на предыдущей неделе. С начала месяца к 16 октября цены увеличились на 0,45%.



Как сообщил Росстат, за указанный период на 3% выросли цены на куриные яйца, на 0,9% подорожали свинина и мясо кур, на 0,6% — рис, на 0,5% — сливочное масло. Также повысилась стоимость томатов (+5,5%), бананов (+1,3%), лука (+0,9%). Вместе с тем цена моркови и яблок снизилась на 1,8%, капусты — на 1,5%, картофеля — 1,3%.



Согласно бюллетеню департамента исследований и прогнозирования Банка России, инфляция в России по итогам этого года может быть выше прогнозируемых Банком России 6-7%, если продолжится рост цен, начавшийся в последние недели. «В последние недели рост цен идет по высокой траектории 2021 года. Если месячный рост цен до конца года будет идти близко к ней, инфляция может превысить текущий прогноз Банка России», — говорится в бюллетене.



В связи с этим, Банк России может принять дополнительные меры для сдерживания инфляции, такие как повышение ключевой ставки. Однако экономический рост и спрос в стране также оказывают влияние на инфляцию, поэтому балансирование между поддержанием роста и контролем инфляции является сложной задачей для регулятора. В целом ожидается, что инфляция в России будет продолжать расти в ближайшее время, это может иметь негативные последствия для экономики и жизни населения. В сентябре Банк России поднял ключевую ставку до 13%, прогноз по инфляции в 2023 году был повышен с 5-6,5% до 6-7%.



Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая ранее говорила, что существенные коррективы в инфляционные показатели внесли ослабление курса рубля и рост цен на ГСМ в течение нескольких месяцев до введения запрета на экспорт. «Однако более фундаментальная причина ускорения инфляции состоит в том, что внутренний спрос растет быстрее возможностей увеличения предложения. Как объясняет Банк России, перегретый внутренний спрос выражается и в повышенном рублевом спросе на импорт, который в условиях сократившегося стоимостного объема экспорта способствует ослаблению курса рубля», — говорила эксперт.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

