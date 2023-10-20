«Таврос» стал владельцем доли в компании-поставщике импортных ветпрепаратов

«Таврос» заинтересован в расширении своей деятельности и дальнейшем развитии портфеля компаний Pixabay

Операционное лицо агрохолдинга «Таврос» — УК «Таврос» — получило контроль над 51% компании «Лоуфинанс». 49% остались у гражданина Сербии Николы Кокановича, который до этого владел 100% компании. Согласно информации системы проверки контрагентов Rusprofile, основной вид деятельности организации — оптовая торговля универсальным ассортиментом товаров, в числе дополнительных видов деятельности указаны оптовая торговля фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, а также сельскохозяйственным сырьем, животными и др. На сделку обратило внимание издание Shopper’s. «Агроинвестор» направил запрос в «Таврос».



Уставной капитал «Лоуфинанса» составляет 204 тыс. руб., в 2021 году (последние доступные данные) у компании не было выручки, чистый убыток составил 2 млн руб. Согласно данным Rusprofile, у организации есть лицензия на хранение и розничную торговлю лекарственными препаратами для ветеринарного применения: компания получила ее в начале марта 2021 года. Тогда же «Лоуфинанс» получила семь деклараций соответствия на ветеринарные препараты для животных и рыб от вьетнамской Navetco National Veterinary Joint Stock Company, что позволяет импортировать и продавать их. В их числе препараты «Бенкоцид», «Нав-йодин» и «Б-К-А», использующиеся для дезинфекции аквариумов, прудов и инструментов, пишет Shopper’s. Все декларации еще действующие.



Группа компаний «Таврос» — это в первую очередь крупный свиноводческий актив с объемом производства свинины свыше 100 тыс. т и, скорее всего, первоочередная цель данной сделки заключается в закрытии рисков бизнеса группы по поставке ветпрепаратов, считает инвестиционный банкир Илья Шумов. «Тем не менее, не исключено, что “Таврос” также будет активно развивать продажу ветпрепаратов на рынок», — прокомментировал он «Агроинвестору».



По мнению директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, эта сделка агрохолдинга может иметь и стратегический характер. Так, покупка доли в «Лоуфинанс» говорит о том, что «Таврос» заинтересован в расширении своей деятельности и дальнейшем развитии портфеля компаний. «С учетом динамики цен на изделия медицинского назначения и ветеринарную продукцию в данной отрасли явно виден потенциал для роста и увеличения прибыли», — добавляет Кабаков. В любом случае в долгосрочной перспективе приобретение доли может стать для холдинга очень выгодным шагом, уверен эксперт.



Основные активы «Тавроса» сосредоточены в Башкирии. На сайте компании говорится, что ее земельный банк составляет 163 тыс. га, агрохолдинг занимается племенным и товарным свиноводством, растениеводством, мясопереработкой, производством комбикормов, сахара, кондитерских изделий. Входящая в агрохолдинг «Башкирская мясная компания» по итогам 2022 года заняла 13-е место по выпуску свинины в России, произведя 101,3 тыс. т продукции в живом весе, по данным Национального союза свиноводов. В конце июня Альфа-банк стал владельцем 19,01% управляющей компании «Таврос», головной структуры агрохолдинга, принадлежащего управляющему партнеру AVG Capital Partners Рустему Миргалимову. Его доля в УК сократилась до 80,98%. На этой неделе «Агроинвестор» сообщал, что топ-менеджеры агрохолдинга «Таврос» стали собственниками производителя хлебобулочных изделий «Багерстат Рус», бывшего подразделения шведской Lantmannen Unibake.



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