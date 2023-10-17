Топ-менеджеры агрохолдинга «Таврос» купили хлебобулочное производство

«Багерстат Рус» выпускает свежие и замороженные булочки для бургеров и хот-догов, хлеб для сэндвичей «Багерстат Рус»

Топ-менеджеры агрохолдинга «Таврос» стали собственниками производителя хлебобулочных изделий «Багерстат Рус», бывшего подразделения шведской Lantmannen Unibake. Так, по данным ЕГРЮЛ, по 25% ООО «НТ», которое контролирует «Багерстат Рус», получили Ирина Гаврилкина, Светлана Доронина, Сергей Лазаренко и Андрей Шутилин. «Багерстат Рус» выпускает свежие и замороженные булочки для бургеров и хот-догов, хлеб для сэндвичей для ресторанов и магазинов под брендом Bagerstat на площадке в подмосковном Егорьевске. Мощность трех линий — 25 тыс. т в год, ассортимент превышает 100 позиций.



До августа 2023 года подмосковный завод входил в группу Lantmannen, которая решила уйти с российского рынка. Тогда владельцем предприятия стало ООО «НТ», на тот момент принадлежавшее совладельцу сети «Европейский медицинский центр» (EMC) Игорю Шилову и гендиректору EMC Андрею Яновскому. По словам источника «Коммерсанта», актив «исходно покупался для перепродажи». Собеседник издания оценивает рыночную стоимость «Багерстат Рус» на уровне около 3 млрд руб. Выручка компании в 2022 году составила 2,26 млрд руб., валовая прибыль — 1,17 млрд руб.



Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев сказал «Коммерсанту» что «Багерстат Рус» — отлаженный бизнес, а сегмент быстрого питания в России «должен расти в ближайшей перспективе». Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков отмечает, что компания имеет значительную производственную мощность и ассортимент продукции. «Включение производителя хлебобулочных изделий позволит агрохолдингу расширить свой ассортимент и достичь большей диверсификации продукции, что может снизить риски в случае колебаний на рынке сельского хозяйства», — прокомментировал он «Агроинвестору». По мнению Кабакова, положительные аспекты интеграции включают расширение ассортимента и усиление позиций на внутреннем рынке, а развитие новых направлений и расширение доли на существующих может быть весьма перспективным для холдинга. Также возможна оптимизация логистики, считает он.



Однако в случае, если актив покупался в интересах агрохолдинга, то от менеджмента потребуется развитие новых компетенций и создание новых обособленных подразделений, обращает внимание исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. Это связано с тем, что предприятие отличается от основного бизнеса «Тавроса» — у него другая цикличность производства, система работы с покупателями и др. «Чем более диверсифицированным становится холдинг, тем сложнее им управлять, потому что бизнес-процессы, которые подходят для животноводства, не корреспондируются с бизнес-процессами, подходящими для такого рода предприятий», — прокомментировал «Агроинвестору» Корнеев. Он обращает внимание и на то, что встраивание нового направления в основной бизнес — сложный и долгий процесс, который может занимать несколько лет.



Основные активы «Тавроса» сосредоточены в Башкирии. На сайте компании говорится, что ее земельный банк составляет 163 тыс. га, агрохолдинг занимается племенным и товарным свиноводством, растениеводством, мясопереработкой, производством комбикормов, сахара, кондитерских изделий. Входящая в агрохолдинг «Башкирская мясная компания» по итогам 2022 года заняла 13-е место по выпуску свинины в России, произведя 101,3 тыс. т продукции в живом весе, по данным Национального союза свиноводов. В конце июня Альфа-банк стал владельцем 19,01% управляющей компании «Таврос», головной структуры агрохолдинга, принадлежащего управляющему партнеру AVG Capital Partners Рустему Миргалимову. Его доля в УК сократилась до 80,98%.



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