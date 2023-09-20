«АСТ Компани М» вложит 1 млрд рублей в строительство мукомольного комплекса

Расширение мощностей связано с ростом экспорта российской муки Pixabay

Крупный столичный зерновой холдинг «Агропромышленная корпорация "АСТ Компани М"» планирует построить второй производственный комплекс на базе своего Кардаильского мукомольного завода в Воронежской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Мощность нового комплекса составит 600 т муки в сутки, стоимость проекта оценивается более, чем в 1 млрд руб. Расширение мощностей связано с ростом экспорта российской муки.



О планах «АСТ Компани М» инвестировать в строительство новых мощностей стало известно после встречи губернатора региона Александра Гусева с исполнительным директором компании Абухасаном Эльнукаевым. По словам последнего, компания планирует построить комплекс по производству муки в селе Пески. Заводы, входящие в холдинг, представлены в девяти регионах России. В Воронежской области в селе Пески находится «Кардаильский мукомольный завод». Кроме мельниц для помола пшеницы (мощностью 350-380 т в сутки) и ржи (производительностью 150 т в сутки), завод управляет элеватором на 116 тыс. т единовременного хранения и складами напольного хранения муки. Элеватор способен принимать и отгружать 2 тыс. т зерна в сутки.



Как сообщил Эльнукаев, слова которого приводятся в сообщении, только в этом году с мукомольного завода в селе Пески на экспорт было отправлено 15 тыс. т муки разных сортов. Товар отгружается в Афганистан, Ирак, Сирию, Таджикистан, Пакистан, Грузию, Абхазию. В России завод поставляет продукцию в несколько регионов и городов. «АСТ Компани М» также управляет бывшими активами ОАО «Знамя Октября» и ЗАО «Сосновское». Всего компания обрабатывает 60 тыс. га сельхозземли и владеет 12 элеваторами. Она также входит в десятку ведущих экспортеров зерна.



В 2022 году Россия увеличила экспорт пшеничной и пшенично-ржаной муки в 3,4 раза в годовом выражении, до 924 тыс. т, экспортная выручка выросла в 3,8 раза до $338 млн. На экспортные рынки также было отправлено более 1,4 млн т пшеничных отрубей (+39%) на $259 млн (+28%). Крупнейшими покупателями российской пшеничной муки в прошлом году были Грузия, Афганистан и Ирак, пшеничных отрубей — Турция.



Директор Национального союза хлебопечения (объединяет булочно-кондитерский комбинат «Коломенский», хлебомакаронный комбинат СМАК, хлебозавод «Каравай» и других крупных производителей) Рустам Айдиев ранее говорил, что цена на муку с июня 2022-го по июнь 2023-го постепенно снижалась. Но за июнь пшеничная мука высшего сорта дорожала такими темпами, каких не наблюдалось за последние 15 лет: цена превышает уровень прошлого года на 15-18%. В Минсельхозе заявляли, что стоимость пшеничной муки у производителей на 13,2% ниже, чем годом ранее.



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