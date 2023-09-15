Хлебокомбинат «Коломенский» купил петербургского производителя хлебобулочных изделий «Дарница»

По результатам 2022 года «Коломенский» прочно занял первое место в стране по объемам производства хлебобулочных изделий А. Махонин

Булочно-кондитерский холдинг «Коломенский», принадлежащий Алексею Тулупову, приобрел группу компаний «Дарница» - одного из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в России, пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Тулупова. «Дарница» входит в топ-10 компаний хлебопекарной отрасли по выручке и объему продукции. Сделка включает две производственные площадки в Санкт-Петербурге и Пушкине, на которых работает более 1 тыс. человек и производится свыше 160 т продукции в сутки. Сумма сделки не раскрывается.



После сделки «Коломенский» укрепит свои позиции на рынке свежего хлеба в Северо-Западном федеральном округе, увеличит производственные мощности и расширит ассортимент продукции. Ранее булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» уже приобрел компании «Хлебный дом» и «Волжский пекарь» и планирует ускорить развитие производства.



Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев ранее говорил «Агроинвестору», что по результатам 2022 года «Коломенский» прочно занял первое место в стране и по объемам производства хлебобулочных изделий, и по выручке. В прошлом году холдинг озвучил план достижения оборота в 100 млрд руб. По мнению Айдиева, приобретение «Дарницы» обусловлено двумя основными факторами. Во-первых, хлебопекарный рынок Санкт-Петербурга является одним из самых крупных и развитых в стране. Во-вторых, для «Коломенского» логично использовать территориальную цепочку Москва — Тверь — Санкт-Петербург, чтобы расширить свои позиции на рынке и выйти за пределы Санкт-Петербурга.



Стоимость сделки может составить около 3 млрд руб., учитывая уже значимую долю «Коломенского» на рынке Санкт-Петербурга и долговую нагрузку «Дарницы». После сделки «Коломенский» станет крупнейшим производителем хлеба в Санкт-Петербурге и усилит свои лидерские позиции в стране, считает Айдиев. Президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич отмечает, что «Коломенский» становится главным игроком на рынке хлеба, с которым никто не может конкурировать. Компания проводит жесткую политику и уже припирает к стенке большинство мукомольных заводов. Гуревич считает, что «Коломенский» будет продолжать покупать мелких игроков.



В мае в пресс-службе Россельхозбанка сообщала¸ что объем выпуска хлеба в России в 2023 году может достичь 6,2 млн т, что превышает показатель предыдущего года (6,13 млн т). Согласно исследованию банка, среднее потребление хлебных продуктов в России составляет 114 кг на человека в год.

