Депутаты попросили Генпрокуратуру и ФАС следить за ценами на импортные ветпрепараты

С 1 сентября вступит в силу закон о новых правилах ввода в оборот ветеринарных препаратов КФХ Зубарева Н. В.

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды обратился в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с предложением следить за ценами на ветеринарные препараты, поставляемые из-за рубежа. По словам первого зампредседателя комитета Владимира Бурматова, которые приводит «Парламентская газета», крупные зарубежные производители ветпрепаратов не хотят проходить сертификацию, требуемую российским законодательством, и угрожают прекратить поставки своей продукции на российский рынок. Эти компании утверждают, что в случае прекращения поставок возникнет дефицит ветпрепаратов на рынке. Депутат направил запросы в Генпрокуратуру и ФАС с просьбой контролировать ситуацию с ценами и пресекать попытки завышения цен.



С 1 сентября вступит в силу закон о новых правилах ввода в оборот ветеринарных препаратов, который требует проверки производственных площадок на соответствие требованиям надлежащей производственной практики (GMP). Это требование ранее распространялось только на российских производителей, а теперь также будет распространяться на иностранные компании. В пресс-службе Россельхознадзора на запрос «Агроинвестора» ответили, что вопросы ценообразования не входят в компетенцию ведомства.



В начале июня Бурматов уже предупреждал, что обратится в ФАС и прокуратуру из-за роста цен на ветпрепараты. Он отмечал, что высокие цены на лекарства для животных повышают стоимость услуг ветеринарных клиник. «Обязательно в конце августа я направлю депутатский запрос и в ФАС, и Генпрокурору, и в Россельхознадзор с тем, чтобы была взята на контроль ситуация на рынке препаратов, не было дефицита, не было взвинчивания цен», — цитировало Бурматова РИА «Новости».



Пресс-службе Россельхознадзора 18 июля сообщала, что на протяжении 1,5 лет Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) представляет интересы Boehringer Ingelheim, Zoetis Inc., Elanco, MSD Animal Health, которые уже отменили 24 инспекции своих предприятий. Начиная с 2020 года они отзывали заявления на проведение инспекций своих производственных площадок. По информации ведомства, компании не устраняют замечания, выявленные в ходе состоявших инспекций, не предоставляют запрашиваемые документы, игнорируют законодательно прописанную необходимость депонирования вакцинных штаммов.



В пресс-службе АВФАРМ «Агроинвестору» сообщили, что предприятия, задействованные в производстве ветпрепаратов, имеют действующие сертификаты GMP и лицензии на производство, выданные уполномоченными органами страны производства. «Площадки входящих в АВФАРМ компаний продолжают проходить российские инспекции на соответствие требованиям правил GMP. За последний год они прошли более 15 российских инспекций, по результатам которых получили два сертификата соответствия требованиям правил GMP и семь отказов. Результаты еще семи инспекций, состоявшихся с начала 2023 года, в настоящий момент ожидаются», — уточнили там.



В АВФАРМ отметили, что информация об отзыве заявок не отражает полную картину, поскольку не учитывается число новых поданных заявок вместо старых. «Действующие нормы права не предусматривают возможности переноса сроков инспектирования в рамках текущей заявки, поэтому заявители периодически вынуждены отзывать заявки и подавать новые», — объяснила ассоциация. 18 июля на совещании на площадке Россельхознадзора представители АВФАРМ также выступили с инициативой внедрить при инспектировании отечественных и зарубежных производственных площадок механизм «условного» GMP. Он нужен на срок устранения замечаний в случае, если площадке требуется больше времени, чем 60 рабочих дней, предусмотренных законом.



В пресс-службе АВФАРМ также сказали «Агроинвестору», что ветеринарные специалисты должны иметь доступ к необходимым им средствам лечения и профилактики болезней животных как отечественного, так и импортного производства. «Ассоциация не собирает и не обобщает информацию о ценах на ветеринарные препараты компаний-членов АВФАРМ. При этом из экономики известно, что любой дефицит продукта на рынке имеет свои последствия: растут цены, а если ситуация не улучшается, может формироваться черный рынок», — отметили в ассоциации. Прозрачное и предсказуемое регулирование и, как следствие, стабильные поставки качественных, безопасных и по-настоящему востребованных препаратов может позволить сделать средства лечения и профилактики для животных экономически доступными потребителям, уверены в АВФАРМ.



Не совсем понятно, почему контролировать предлагается только стоимость импортных препаратов, российские производители тоже могут завышать ценник, сказал «Агроинвестору» директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. «Для контроля цен должны быть правовые основания и отправная точка. В отношении препаратов для медицинского применения, перечня жизненно необходимых и важнейших товаров регистрируется цена производителя, на ветеринарном рынке ничего подобного нет», — рассуждает он.



Ветеринарный рынок состоит как минимум из двух блоков — розница (здесь в основном реализуются препараты для непродуктивных домашних животных) и закупки агропромышленных комплексов (почти исключительно продукция для сельскохозяйственных животных). В отношении первого блока в цену включается также розничная наценка, объяснил Беспалов. Сектор АПК покупает препараты либо оптом, либо по контрактам жизненного цикла. «Тут возникает еще одни вопрос: на этапе ввоза в страну у дистрибьюторских компаний или в рознице все эти цены могут значительно друг от друга отличаться. И рост цен в рознице, как это происходит сейчас, может быть выше увеличения стоимости на этапе отгрузок производителей дистрибьюторам», — говорит он. По словам Беспалова, он видит тут «массу методологических вопросов, не говоря уже о необходимости формирования правовой базы под подобные процедуры».



В январе-мае 2023 года инфляция относительно аналогичного периода прошлого года составила в рознице 29,7%. Причем цены на иностранные ветпрепараты, по данным Беспалова, выросли на 35,7%, на отечественные - на 17,3%. Цены на импортные препараты за тот же период у производителей увеличились всего на 8%. «Остальной вклад в динамику цен внесли оптовые и розничные компании, которые в том числе начали завышать цены на отдельные препараты, поставки которых по официальным каналам прекратились», — заключил он.



Между тем, Россельхознадзор накануне сообщил, где ведомство призывает сельхозпредприятия активнее использовать отечественные ветпрепараты. «Решение ряда зарубежных компаний по резкому снижению объемов поставок привычных российскому пользователю зарубежных препаратов и дальнейшему добровольному их уходу с российского рынка является сигналом для хозяйствующих субъектов к изменению подходов планирования ветеринарного обеспечения хозяйств лекарственными препаратами», — отметило ведомство. Там считают, что российские препараты могут компенсировать все иностранные средства.



Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко сказал «Агроинвестору», что компания использует преимущественно российские ветеринарные препараты. «Практически все импортные ветпрепараты сегодня имеют российские аналоги», — отметил он, добавив, что на рынке отмечается рост цен из-за повышения стоимости логистики.



Директор по животноводству компании «Рассвет» (входит в ГК «Прогресс Агро») Дарья Горских сказала «Агроинвестору», что предприятие закупает ветпрепараты у разных поставщиков, мониторит рынок и только после этого заключает договор на поставки с дилерами. По ее словам, импортные ветеринарные препараты значительно выросли в цене, по некоторым позициям на 90% от уровней прошлого года. «Это с учетом того, что мы, как правило, выбираем самые выгодные — дешевые, с учетом цены и качества, предложения. При этом мы не замечаем на рынке дефицита. Всегда есть аналоги ветеринарных препаратов, и большая их часть идет из Белоруссии», — добавила она.



В начале июня Совет Федерации предложил ограничить ввоз ветеринарных препаратов из недружественных стран, писали «Известия» со ссылкой на рекомендации правительству комитета парламента по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Документом предлагалось ввести пошлины в 35% на импорт фармакологии для животных. По оценкам сенаторов, это целесообразно из-за «наличия достаточных объемов отечественного производства их аналогов».



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