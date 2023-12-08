Производителей яиц проверит Генпрокуратура

В этом году и рынок мяса бройлера, и рынок яиц были достаточно волатильными А. Гордеев

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил региональным прокурорам проверить производителей куриных яиц и их розничных продавцов, если их средняя розничная цена выросла больше, чем на 40%. Такое решение было принято на заседании экспертной группы по противодействию картелям с участием Генпрокуратуры, Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли.



Вопрос обоснованности цен на яйца и мясо птицы находится в поле общего понимания механизмов взаимодействия между нашими производителями и сектором ритейла, прокомментировал в ходе организованной «Агроинвестором» конференции «Агрохолдинги России» гендиректор Национального птицеводческого союза Сергей Лахтюхов. Ритейлеры всегда работали с поставщиками яиц по долгосрочным контрактам, по которым цены на следующий год устанавливаются из расчета тех, что складываются на конец года текущего, напомнил он. А дополнительные объемы ритейлеры уже добирают на тендерах, по тем ценам, которые складываются на рынке.



«Хотелось бы, чтобы Генпрокуратура учла этот механизм взаимодействия, и чтобы от проверок не пострадали социально ориентированные предприятия, которые все это время выстраивали свои продажи в рамках механизма длительных контрактов и не зарабатывали дополнительную прибыль, а находились в ценовом плато», — подчеркнул Лахтюхов.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отметил, что на рынке яйца произошла довольно «забавная история»: в 2022 году сети, как они считали, очень серьезно пострадали из-за долгосрочных контрактов, потому что рыночные цены на яйца шли вниз, и получалось, что платить за них столько, сколько прописано в договоре, невыгодно. В итоге многие ритейлеры на текущий год сократили долю долгосрочных контрактов, перешли на краткосрочные, а рыночные цены на яйца пошли вверх. «И сети таким образом сами же попали в расставленную ими ловушку», — отметил эксперт.



Он также обратил внимание, что проверки со стороны контролирующих органов еще сильнее усугубляют те проблемы, которые есть в рознице. «Наши птицеводческие предприятия сейчас пытаются по возможности не работать с сетями, а продавать свою продукцию куда угодно, только не туда, где их контролируют», — пояснил Рылько.



В целом в этом году и рынок мяса бройлера, и рынок яиц были достаточно волатильными. Тем не менее, по прогнозам НСП, уровень производства продукции птицеводства по итогам 2023-го будет не меньше, чем в прошлом году. «Но нужно понимать, что 2022-й у нас был прорывным — птицеводы произвели более 7 млн т мяса в живом весе — на 5% больше, чем годом ранее. При этом отрасль не ставила задачу каждый год давать увеличение объемов на 5%», — отметил Лахтюхов. А вот в следующем году, считает он, прирост производства относительно 2023-го будет достаточно серьезным. Это, в частности, связано с тем, что в конце ноября президент Владимир Путин поручил правительству до 20 декабря представить предложения по дополнительным мерам господдержки, направленным на увеличение объема мяса птицы на внутреннем рынке. «Это поручение, стало дополнительным триггером для инвесторов входить в отрасль», — отметил Лахтюхов.



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