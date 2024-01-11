В 2023 году производство мяса индейки увеличилось на 1%

Спрос на индейку растет среди всех групп потребителей Д. Абрамов

По предварительным расчетам, в 2023 году объем производства мяса индейки увеличился примерно на 1% по сравнению с 2022-м, достигнув около 418 тыс. т, сообщила Национальная ассоциация производителей индейки (НАПИ). Там отметили, что, несмотря на рост цен на мясо и птицеводческую продукцию во второй половине прошлого года, отпускная стоимость мяса индейки почти не повышалась.



Так, в октябре 2023 года цена цыпленка-бройлера от производителей выросла на 51% по сравнению с аналогичным месяцем 2022-го (143 руб./кг и 215 руб./кг соответственно). Также на 51% подорожал свиной окорок — с 226 руб./кг до 342 руб./кг. В то же время цены на индейководческую продукцию поднялись на 13,9% — с 270 руб./кг в 2022 году до 307 руб./кг в 2023-м. При этом индейководческие предприятия работали на полную мощность, и запасы продукции у производителей были почти нулевыми. Низкие цены на индейку помогли удержать рост стоимости других видов мяса, таких как говядина, свинина и баранина, отметили в НАПИ.



Несмотря на рекордный урожай зерновых, себестоимость производства мяса индейки не снизилась из-за предположительно более дешевых кормов. Наоборот, отрасль столкнулась с ценовыми вызовами, которые увеличили себестоимость продукции в среднем на 13-15% по сравнению с 2022 годом. Непрогнозируемый кризис на рынке рабочей силы привел к повышению заработной платы руководителей индейководческих предприятий на 28% в ноябре 2023 года по сравнению с ноябрем 2022-го. Курс евро и доллара США также вырос, что повлекло за собой удорожание оборудования и расходных материалов для производства индейки. Усложнение логистики, требования полной предоплаты со стороны поставщиков средств производства и параллельный импорт также привели к увеличению стоимости товаров на 40-60%.



Ситуация в секторе переработки также осложнилась из-за увеличения цен на специи, функциональные добавки, сухари и ароматику. Тарифы на электроэнергию и газ тоже выросли. Рост стоимости транспортных услуг составил 34%, что также повлияло на удорожание продукции. Кроме того, повышение ключевой ставки ЦБ до 16% привело к тому, что коммерческие кредиты для производителей индейки стали почти недоступными с точки зрения финансовой устойчивости предприятий.



Еще одной проблемой для отрасли стало снижение поголовья индеек на 1-1,5% из-за напряженной эпизоотической ситуации в течение года, а также остановка поставок отдельных жизненно важных для отрасли зарубежных ветеринарных препаратов и переход на новые программы вакцинации, основанные на российских аналогах. На данный момент отечественная биопромышленность не готова быстро удовлетворить потребности птицеводов в этой продукции, и для наращивания необходимых объемов производства высокоэффективных ветеринарных препаратов и разработки новых потребуется несколько лет, говорится в материалах НАПИ.



Тем не менее, спрос на индейку растет среди всех групп потребителей. В различных регионах России разрабатываются новые индейководческие проекты, например в Алтайском крае и Крыму, общей мощностью около 32 тыс. т готовой продукции в год. Многие компании планируют увеличить выпуск индейки в 2024 году, так, лидер отрасли ГК «Дамате» будет строить две новые площадки откорма мощностью около 26 тыс. т в Пензенской области и еще одну в Ростовской — на 20 тыс. т в год.



Однако предварительные расчеты себестоимости производства индейки в 2024 году могут поставить под сомнение возможность реализации планов, считает ассоциация. Среди уже объявленного увеличения стоимости различных компонентов себестоимости эксперты отмечают дальнейший рост цен на вакцины (+30%), кормовые добавки метионин (+36%) и треонин (+24%), а также повышение тарифов на электроэнергию, газ, железнодорожные перевозки и другие услуги. Также ожидается рост затрат на оплату труда на уровне 25%.



Поэтому устойчивость и дальнейший рост российского индейководства в 2024 году и в ближайшее десятилетие будут полностью зависеть от государственной поддержки в виде льготных инвестиционных и операционных кредитов. НАПИ считает, что такая поддержка должна касаться не только коммерческого производства мяса индейки, но и племенных индейководческих репродукторов для замещения импорта инкубационных яиц отечественными.



Индейководческой отрасли необходим новый Национальный проект, аналогичный тому, который позволил нарастить производство отечественной индейки почти в семь раз — с 48 тыс. т в 2010 году до 330 тыс. т в 2020-м. Этот проект должен быть комплексным и предусматривать одновременный рост материальной базы для производства всех необходимых компонентов, а также ряд компенсационных мер по снижению отрицательного воздействия роста тарифов на товары и услуги. В случае его реализации планы отрасли по достижению объемов производства к 2030 году до 650 тыс. т в год будут успешно реализованы, уверены в НАПИ.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

