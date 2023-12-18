Минсельхоз рассчитывает на снижение стоимости яиц после Нового года

С начала года яйца подорожали на 46,2% Pixabay

На этой неделе в Россию начнутся поставки куриных яиц из Азербайджана, а недели через две-три — из Турции, что позволит скорректировать цены на внутреннем рынке. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал в кулуарах съезда «Единой России», пишет РИА «Новости». «Очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться», — добавил он, уточнив, что сейчас наблюдается традиционный сезонный рост цен. По данным Росстата, цены на яйца за неделю с 5 по 11 декабря увеличились на 4,6%, с начала года — на 46,2%. Это самые высокие темпы удорожания на продовольственном рынке.



Президент Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил рост цен на яйца увеличением спроса, при этом, по его словам, правительство вовремя не открыло импорт. Глава государства выразил уверенность, что скоро ситуация улучшится, поскольку находится под пристальным вниманием Минсельхоза. Патрушев признал, что «не до конца справился с поставленной задачей», но надеется, что «президент даст еще один шанс, чтобы эту цену исправили».



С 1 января по 30 июня 2024 года будет действовать тарифная льгота для ввоза в Россию яиц из дружественных стран. Сейчас размер пошлины составляет 15%. «Самое главное — мы завершили снятие импортной пошлины с импортного яйца, которое нам позволит насытить рынок и дать тот дополнительный объем, который тоже, мы надеемся, повлияет на цену», — цитируют Патрушева «Известия». Также среди принимаемых мер — планы по увеличению производства, расширение торговли яйцом напрямую от производителей, перевод птицефабрик и сетей на долгосрочные договоры поставок.



Спикер Госдумы Вячеслав Володин возложил ответственность за рост стоимости яиц на фракцию КПРФ, поскольку профильный комитет по АПК возглавляет депутат от КПРФ Владимир Кашин. По словам Володина, которого цитирует РИА «Новости», теперь за вопросы цен, потребительского рынка и за стоимость потребительской корзины будут отвечать три профильных комитета: по торговле, по вопросам экономической политики и аграрный комитет. «У вас с яйцами все нормально, значит, и у людей должно быть. Поэтому, если кому-то что-то жмет, решение будем принимать», — сказал Володин.



По данным Росстата, в октябре объем производства яиц составил 3,8 млрд штук, что на 1,3% меньше, чем год назад, но на 0,5% больше показателя сентября. За 10 месяцев было выпущено 39,3 млрд яиц — на 1,4% больше, чем годом ранее.

Между тем, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что возбудила дела в отношении производителей яиц в Крыму и Кировской области из-за резкого повышения цен. Территориальные органы ФАС выявили в действиях компаний признаки нарушения закона о защите конкуренции, так, два крымских предприятия с начала сентября подняли оптово-отпускные цены до 94% на разные категории яиц. Две птицефабрики Кировской области с начала июня по октябрь повысили оптово-отпускные цены на яйца до 60%.



Россельхознадзор с 23 ноября выдал разрешения на ввоз яиц четырем турецким предприятиям, с 8 декабря их получили еще 17 поставщиков. В середине ноября был разрешен импорт яиц из Азербайджана. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев ранее говорил «Агроинвестору», что стоимость российского яйца, которая в последнее время была одной из самых низких в мире, даже при подорожании будет конкурентоспособной по сравнению с турецкой продукцией. «Зная спрос и уровень цен на яйца в России, рассчитав себестоимость логистики, турецкие поставщики, безусловно, не будут демпинговать на рынке, а будут продавать или предлагать товар по входной цене, равной цене рынка, — уверен он.



Белоруссия готова поставить в Россию излишки яиц, но пока не планировалось этого делать, заявил глава Минсельхозпрода республики Сергей Бартош, сообщает агентство Sputnik Беларусь. «Мы вообще не планируем какие-то объемы поставлять, но те излишки, которые у нас будут присутствовать на внутреннем рынке, мы, конечно же, нашей братской России поможем и поставим», — сказал он. При этом он добавил, что в Белоруссии потребление продукции птицеводство тоже увеличивается.



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