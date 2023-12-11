Россельхознадзор разрешил поставки яиц из Турции

Себестоимость производства яйца в Турции сильно зависит от импорта кормов Freepik.com

Россельхознадзор разрешил импорт столовых яиц с 17 турецких предприятий, проведя отбор проб на содержание вредных и запрещенных веществ, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее возможность импорта яиц была открыта с еще четырех турецких предприятий.



При этом заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский считает, что монополизация рынков оказывает значительное влияние на стоимость яиц и куриного мяса. В беседе с «Известями» он отметил, что монополизация трейдинга экспорта зерна, рынка железнодорожных перевозок и портовой перевалки приводит к росту цен на товары и негативно влияет на экономическую и социальную стабильность. Лисовский также подчеркнул, что отсутствие внутренней конкуренции позволяет компаниям устанавливать цены произвольно.



Он считает, что для нормализации ситуации на рынке яиц и курицы необходимо разработать методику системного регулирования. Лисовский подчеркнул, что Минсельхозу необходимо опубликовывать данные о себестоимости сельскохозяйственной продукции и предупреждать руководство страны о ее росте.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев сказал «Агроинвестору», что поставки яиц из Турции вполне реальны, так как эта страна производит большое количество мяса птицы и яиц, однако значительная часть этих объемов реализуется на экспорт на Ближний Восток. «Насколько у них будут запасы, которые они могли бы отправить в Россию, пока неясно. Кроме того, зная спрос и уровень цен на яйца в России, рассчитав себестоимость логистики, турецкие поставщики, безусловно, не будут демпинговать на рынке, а будут продавать или предлагать товар по входной цене, равной цене рынка, — рассуждает эксперт. — И не факт, что их цена действительно будет привлекательной, потому что себестоимость производства яйца в Турции очень сильно зависит от импорта кормов, своих кормов у них очень мало».



Давлеев предполагает, что стоимость российского яйца, которая была в последнее время одной из самых низких в мире, даже при подорожании будет конкурентоспособной по сравнению с турецкой продукцией. Он отметил, что импорт любого яйца, инкубационного или столового, из любой страны требует особо тщательного контроля. Именно поэтому Россельхознадзор подчеркнул, что поставки будут проходить под жестким надзором соответствующих органов. «Дело в том, что яйцо является одним из самых активных переносчиков различных болезней птицы. Поэтому их проникновение на территорию другого государства может повлечь вспышки и усиление каких-то болезней или усиление биологического фона для отечественных производителей», — добавил эксперт. После Нового года ожидается снижение ажиотажного спроса на яйца в России, говорит Давлеев. На этом фоне дополнительные импортные поставки могут не понадобиться.



На прошлой неделе ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский отмечал, что цены на яйца продолжают повышаться, за последние два месяца рост составил 32,7%. Он предполагает, что улучшение условий торговли может способствовать стабилизации цен, но также указывает на ограниченность мировой торговли этими продуктами и исторически невысокие цены на яйца на внутреннем рынке.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев тогда говорил, что в последние четыре недели средняя минимальная наценка на яйцо категории С1 сети удерживается на стабильно низком уровне. Он выражал надежду на позитивный эффект открытия импорта яиц и поддержке производителей. Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов рассказывал, что оптовые цены на яйца и куриное мясо продолжают расти, что связано с увеличением себестоимости и снижением объемов производства.



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