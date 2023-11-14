Минсельхоз сообщил о работе по увеличению импорта яиц из стран ЕАЭС

Подорожание куриного яйца Минсельхоз объясняет ростом спроса Pixabay

Минсельхоз ведет работу по увеличению импорта куриных яиц из стран ЕАЭС — это одна из мер по стабилизации цен. «В 2023 году на фоне повышенного спроса на пищевое яйцо в России отмечается рост цен на эту продукцию. При этом в разных регионах ситуация складывается по-разному. Данный вопрос на особом контроле в Минсельхозе России», — отметили в агроведомстве (цитата по «Известиям»). Еще одна мера — согласованный вместе с основными производителями план по дополнительному увеличению производства яйца для удовлетворения потребностей внутреннего рынка.



Кроме того, ФАС совместно с Минсельхозом проводит анализ обоснованности повышения цен на куриное яйцо исходя из затрат производителей. Задача состоит в том, чтобы определить причины, по которым повышаются цены, а также разработать возможные меры реагирования. «При этом важным фактором является сохранение темпов развития отрасли и стимулирование наращивания производства», — уточнил «Известиям» представитель Минсельхоза.



Второе направление, по которому будет организована работа совместно с Минпромторгом, — это стимулирование производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры о поставках продукции, что позволит обеспечить прогнозируемые объемы поставок и цены в рознице. Такая работа ведется в плотном диалоге с производителями и торговыми сетями, отметили в министерстве. «Рассчитываем, что принимаемые меры позволят стабилизировать цены для потребителей. Вместе с тем в настоящее время осуществляется проработка дополнительных регулирующих мер на случай, если вышеуказанных будет недостаточно», — подчеркнули в Минсельхозе.



По данным Минсельхоза, с января по сентябрь 2023 года производство яиц в сельхозорганизациях выросло на 2,6% до 28,8 млрд штук. Во всех хозяйствах — на 1,7% до 35,4 млрд штук. По итогам года министерство ожидает сохранения положительной динамики в этом секторе.

По словам представителя птицефабрики «Волжанин» (по собственным данным, входит в тройку лидеров по производству яиц в России с объемом выпуска 1,5 млрд штук в год), основной причиной роста отпускных цен является смещение баланса спроса и предложения на рынке. При высоких ценах на мясо, в том числе куриное, покупатели выбирают более доступный источник белка — яйцо, поэтому увеличилось потребление этого продукта. При этом объемы производства не увеличились пропорционально, а грипп птиц и другие заболевания замедлили темпы роста рынка, в результате образовался незакрытый спрос, и цены начали повышаться.



Российский птицеводческий союз понимает озабоченность Минсельхоза и правительства, которые уделяют особое внимание вопросам, связанным с ценами, говорит гендиректор отраслевого объединения Галина Бобылева. «Что касается рынка: производство яйца стабильно, никаких проблем с ним нет, и во всех магазинах представлена наша продукция в полном ассортименте <...>. У нас давно нет и не должно быть дефицита этого продукта», — сказала она «Агроинвестору». По ее словам, ежегодно осенью цены на яйца растут, сейчас десяток яиц СО в рознице стоит порядка 110-115 руб., С1 — 95-98 руб., а за эти деньги сложно найти продукт с сопоставимой пищевой ценностью.«По всем возникающим вопросам руководителями предприятий принимаются соответственные меры», — добавила Бобылева. Представитель птицефабрики «Волжанин» также сказал «Известиям», что спрос на яйцо, а соответственно, и динамика цен, имеют сезонность: каждый год они повышаются осенью и перед Пасхой.



По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, ритейл добровольно на протяжении длительного времени ограничивает эффект от роста закупочных цен на ряд социально значимой продукции, к которой относится и куриное яйцо. «Наценки крупнейших ритейлеров на яйцо категории C1 отрицательные. Аналогичная ситуация с июля наблюдается с наценкой на тендерное куриное яйцо, тогда как оптовая закупочная стоимость на него существенно росла, особенно в сентябре и октябре», — сказал он «Известиям». При этом Караваев обратил внимание, что в условиях давления проинфляционных факторов на всех участников цепочки ритейл не может нивелировать рост цен только за счет оптимизации собственных затрат в структуре наценки.



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