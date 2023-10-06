«Таврос» может купить птицефабрику «Комсомольская»

«Траст» ранее выставил «Комсомольскую» на продажу почти за 2 млрд рублей Д. Абрамов

Агрохолдинг «Таврос» договаривается с банком непрофильных активов «Траст» о покупке птицефабрики «Комсомольская» в Пермском крае — крупнейшего производителя товарного яйца на Урале, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По данным издания, согласовать сделку планируется на следующей неделе, ее возможная стоимость не уточняется. В апреле «Траст» выставил птицефабрику на торги по начальной цене почти 2 млрд руб. Аукцион на повышение должен был пройти в мае, но не состоялся из-за отсутствия заявок.



«Комсомольская» - предприятие полного цикла, комплекс включает комбикормовое производство, инкубаторы, цеха выращивания ремонтного молодняка и промышленного содержания кур-несушек, цеха сортировки и упаковки яйца, говорится на сайте «Траста». Производственные мощности составляют 650 млн товарных яиц в год. География продаж охватывает 20 регионов, 90% продаж приходится на крупнейшие федеральные торговые сети.



Согласно рейтингу Росптицесоюза, в прошлом году «Комсомольская» выпустила 683 млн яиц и стала по этому показателю девятой в стране. Птицефабрика входила в ГК «Здоровая ферма» экс-акционера Бинбанка Микаила Шишханова. В 2018 году после объявления ЦБ о санации Бинбанка контроль над «Здоровой фермой» получил «Траст». В конце прошлого года бройлерное направление холдинга у банка выкупила группа «Черкизово» более чем за 4 млрд руб., писал «Агроинвестор». О том, что структуры «Тавроса» заинтересованы в приобретении «Комсомольской», сообщалось в мае, также среди потенциальных покупателей называли «Комос Групп».



В конце 2022 года компания «Управление агроактивами», которую на рынке связывают с «Тавросом», приобрела птицефабрику «Башкирская» мощностью 750 млн яиц в год у группы «Черкизово», последняя ранее купила ее у «Траста». «Башкирская» стала первым активом агрохолдинга в яичном бизнесе. В августе структура «Тавроса» стала владельцем производителя пищевого яйца «Советская агрофирма» (Кировская область), плановый объем ее производства в этом году оценивался на уровне 320-325 млн яиц. Представитель агрохолдинга тогда говорил, что приобретение актива «соответствует стратегии группы».



В случае покупки «Комсомольской» объем производства яиц на птицефабриках «Тавроса» может превысить 1,7 млрд штук в год. Крупнейший в стране производитель яиц — птицефабрика «Синявинская» - по итогам 2022-го выпустила около 1,6 млрд яиц. В апреле гендиректор УК «Траст — Птицеводческие активы» Генрих Арутюнов говорил, что «Комсомольская» имеет возможность в течение короткого времени и со сдержанной инвестпрограммой увеличить производство яйца более чем в два раза, до 1,5 млрд штук, что позволит ей стать одним из лидеров в России.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев ранее говорил «Агроинвестору», что рынок пищевого яйца в России достаточно хорошо сбалансирован, что позволяет поддерживать баланс между удовлетворением спроса потребителей и рентабельностью отрасли. По данным Росстата, за январь-август этого года производство яиц в сельхозорганизациях увеличилось на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив почти 25,5 млрд штук. Согласно прогнозу социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, который подготовило Минэкономразвития, в этом году производство яиц во всех хозяйствах может увеличиться на 0,8%.



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