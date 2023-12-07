Стоимость куриных яиц продолжает расти

Минсельхоз прогнозирует сохранение положительной динамики в производстве мяса птицы и яйца Pixabay

Цены на куриные яйца за неделю с 28 ноября по 4 декабря увеличились на 4,2%, говорится в материалах Росстата. Вместе с тем, как сообщила пресс-служба Минсельхоза, цены на куриное мясо стабилизировались и за последнюю неделю показали некоторое снижение. Как отметило министерство, по итогам десяти месяцев текущего года производство птицы в сельхозорганизациях составило 5,37 млн т, яиц — 31,74 млрд штук. «Минсельхоз прогнозирует сохранение положительной динамики в производстве мяса птицы и яйца, — добавляет ведомство. — Вместе с тем в условиях значительного увеличения спроса в 2023 году выросли цены на продукцию птицеводства. Для стабилизации ситуации реализуется комплекс мер, направленных на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке».



Ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский сказал «Агроинвестору», что розничные цены на куриное мясо за последние два месяца (по данным на конец ноября) выросли на 5,5%, что даже с учетом сезонного фактора не является пороговым уровнем для их регулирования как социально значимого товара. При этом цены находятся на аномально высоком уровне — их рост за год составил 29,4%, и с учетом инфляции розничные цены на куриное мясо почти на 15% превышают средний уровень последних пяти лет. В последние недели рост цен на куриное мясо остановился, заявления производителей об увеличении поставок могут развернуть тренд, однако возникают вопросы об обеспеченности таких заявлений необходимыми товарными ресурсами. С учетом сезонности, снижения цен, если не в номинальном, то в реальном выражении, можно ожидать после новогодних праздников, считает эксперт.



В противовес ценам на куриное мясо, цены на яйца продолжают повышаться — на 32,7% за последние два месяца, это очень большой рост даже с учетом сезонности (+19,8%), говорит Терновский. За год цены на яйца возросли почти на 39,8% и сейчас на 26% выше среднего уровня за предыдущие пять лет с учетом инфляции. По словам эксперта, улучшение условий торговли всегда позитивно для потребителей и в случае развитого внутреннего производства способствует росту его эффективности. «В случае с куриными яйцами это может стать дополнительным стимулом к стабилизации цен, но значительного эффекта как для потребителей, так и для производителей я не ожидаю. Это связано, во-первых, с ограниченностью мировой торговли этим продуктом — объем всего мирового рынка по стоимости сопоставим с российским производством, а более половины мировой торговли приходится на страны ЕС», — говорит Терновский.



Во-вторых, это связано с исторически невысокими ценами на яйца на внутреннем рынке относительно мировых — в отличие от того же куриного мяса, продолжает эксперт. «Текущий рост цен с учетом общей инфляции аномален как минимум с 2014 года и вероятно связан с комплексом факторов — от увеличения себестоимости до снижения объемов производства. Несмотря на сохраняющуюся положительную динамику год к году, производство яиц заметно проседает в последние месяцы формируя дефицит, переходящий в рост цен», — добавил он.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев говорит, что в последние четыре недели среднюю минимальную наценку на яйцо категории С1 сети удерживают на стабильно низком уровне. Сейчас этот товар в ряде сетей можно приобрести по цене дешевле 100 руб. Например, десяток яиц категории С1 марки «Золото Сеймы» стоит 99,49 руб., а яйцо С2 «Окское» - 90,99 руб., рассказал Караваев «Агроинвестору». Также в последние недели стабилизировалась цена на тушку бройлера. В торговых сетях — членах АКОРТ средняя минимальная розничная стоимость колеблется вокруг отметки в 200 руб./кг.



Караваев отметил, что АКОРТ находится в постоянном взаимодействии с госрегуляторами, а федеральные сети продолжают использовать механизм самоограничения наценки, однако он не влияет на цены поставщиков и в условиях роста издержек лишь сглаживает рост цен в розничном секторе. «Решающего позитивного эффекта мы ожидаем от принимаемых мер по ограничению экспорта куриного мяса, открытия импорта яиц и поддержке производителей», — добавил он.



Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что в октябре оптовые цены на десяток яиц в среднем по стране составляли 71,8 руб., что на 18,2% выше, чем месяцем ранее. В рознице — 97,1 руб., что на 13,7% дороже, чем месяцем ранее. Сейчас цены в рознице составляют 111,9 руб., за месяц они увеличились на 15,2%. Начиная с апреля 2023 года и в опте, и в рознице наблюдается рост цен. Оптовые цены на тушку цыпленка бройлера в октябре составили 169,8 руб./кг, розничные — 229,7 руб./кг. Сейчас цены в рознице достигают 231,9 руб./кг (плюс 1% за месяц).



Между тем, пресс-служба Минсельхоза сообщила, что ведомство прорабатывает решение об обнулении импортных пошлин на некоторых виды курицы. Ранее министерство сообщало, что может рассмотреть возможность обнуления импортных пошлин на яйца. Решение принимается для насыщения внутреннего рынка и обеспечения доступности птицеводческой продукции для потребителей. Минсельхоз напомнил, что с основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов, с 1 декабря расширены направления целевого использования льготных инвестиционных кредитов для бройлерных производств, ведется совместная работа с Минпромторгом по переводу производителей и торговых сетей на долгосрочные договоры поставок, ФАС проводит проверки производителей курицы и яиц.



Согласно данным Росстата, инфляция в России за период с 28 ноября по 4 декабря 2023 года составила 0,12%. Неделей ранее она была на уровне 0,33%. С начала декабря потребительские цены в России выросли на 0,07%, с начала года — на 6,79%.



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