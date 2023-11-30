Д.Абрамов

Для увеличения предложения продукции птицеводства на внутреннем рынке Минсельхоз рассматривает возможность обнуления пошлин на импорт яиц сроком на шесть месяцев, сообщила пресс-служба министерства. Кроме того, подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала предложение установить тарифную льготу на поставки отдельных видов мяса домашних кур.



Минсельхоз отмечает, что цены на продукцию птицеводства растут из-за увеличения спроса, поэтому приняты меры для поддержки производителей и увеличения предложения. Также с производителями согласован план по росту объемов для удовлетворения потребностей внутреннего рынка. Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики в этом сегменте и расширит направления целевого использования льготных инвестиционных кредитов для бройлерных производств с 1 декабря 2023 года.



«Ведется работа с Минпромторгом по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры поставок, что обеспечит прогнозируемые объемы продукции и цены на нее в рознице», — сообщил Минсельхоз. Вместе с Минсельхозом ФАС анализирует обоснованность повышения отпускных цен на яйца и мясо кур. «Принимаемые меры позволят сохранить доступность птицеводческой продукции для потребителей», — уверены в министерстве.



Ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский сказал «Агроинвестору», что улучшение условий торговли всегда позитивно для потребителей и в случае развитого внутреннего производства способствует росту его эффективности. «В случае с куриными яйцами это может стать дополнительным стимулом к стабилизации цен, но значительного эффекта как для потребителей, так и для производителей я не ожидаю. Это связано, во-первых, с ограниченностью мировой торговли этим продуктом — объем всего мирового рынка по стоимости сопоставим с российским производством, а более половины мировой торговли приходится на страны ЕС», — пояснил эксперт.



Во-вторых, это связано с исторически невысокими ценами на яйца на внутреннем рынке относительно мировых — в отличие от того же куриного мяса, продолжает Терновский. По его словам, текущий рост цен с учетом общей инфляции аномален как минимум с 2014 года и может быть связан с комплексом факторов — от роста себестоимости до снижения объемов производства. «Несмотря на сохраняющуюся положительную динамику год к году, производство яиц заметно проседает в последние месяцы формируя дефицит, переходящий в рост цен», — добавил он.



Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что яйца этой осенью дорожают из-за ряда факторов. Во-первых, это скачок потребления яиц на фоне подорожания мяса кур и переход покупателей в более дешевый белковый продукт. Второй момент — эпидемиологическая ситуация с гриппом птиц, который приводит к закрытию птицефабрик в разных регионах и существенно влияет на предложение яйца на рынок, отметил эксперт.



В-третьих — сказывает рост себестоимости, в которую включены логистика и цены на упаковку, запчасти к сортировочным машинам, вакцины и премиксы. Все это зависит от курса валют и доставляется зачастую параллельным импортом. «Кроме того, появился новый фактор, который нельзя не учитывать — нехватка кадров и рост заработных плат на этом фоне», — добавил Леонов. По его данным, в начале ноября 2023 года отпускная цена на десяток яиц составляла 71,8 руб., тогда как в рознице яйца сейчас стоят в среднем 107,3 руб.



По данным Росстата, за неделю с 21 по 27 ноября 2023 года цены на яйца в рознице выросли на 4,4%. Яйца, за исключением некоторых видов плодоовощной продукции, уже несколько недель подряд остаются самым дорожающим продуктом. Неделю назад цены на них увеличились на 4,5%, с начала года яйца подорожали на 36,6%.



Ранее ФАС обратила внимание на рост цен на яйца и начала проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур в связи с повышением цен в оптовом сегменте. Проверки проводятся в нескольких регионах, в том числе в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, Республике Татарстан, Ставропольском крае. ФАС также запросила информацию о ценах на яйца у 10 крупных торговых сетей.



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