Цены на овощи и яйца продолжают расти

С начала года яйца подорожали на 30,9% М. Стулов

Цены на яйца в России продолжают расти ускоренными темпами, сообщает Росстат. За неделю с 14 по 20 ноября цены на них увеличились на 4,5%. С начала года яйца подорожали на 30,9%, что делает их одними из самых быстро растущих в цене продуктов питания. Также за прошедшую неделю выросла стоимость плодоовощной продукции в среднем на 2,1%. Огурцы подорожали на 7%, томаты — на 3,4%, яблоки — на 1,4%, лук — на 1,2%, капуста — на 0,8%, свекла — на 0,4%, подешевел только картофель — на 0,4%.



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова говорит, что в текущем росте цен на овощи нет ничего удивительного — это сезонное явление. По ее словам, в ноябре наблюдается небольшой рост, в декабре к этому повышению может прибавиться еще 15-20%. После Нового года также ожидается рост цен. «В сентябре и октябре идет массовый сбор овощей открытого грунта, сейчас он окончен, поэтому производители вынуждены увеличивать стоимость товаров. Некоторые из них не имею возможности хранить овощи долго время, они вынуждены быстро их продавать, чтобы получить выручку и освободить свои склады временного хранения для других партий», — рассказала эксперт «Агроинвестору».



Овощи закрытого грунта дорожают по той же причине — сезонная динамика, продолжает Решетникова. «Также нужно учитывать быстрый рост затрат на электроэнергию, который сейчас фиксируется во всех тепличных комплексах, где есть светокультура. Это в итоге приведет к необходимости повышения цен, потому что производственная себестоимость будет намного выше, чем в период, когда досвечивание не требуется», — говорит Решетникова.



Она также напомнила, что выросли и другие производственные затраты: логистика, упаковка, ГСМ и так далее. Кроме того, производители столкнулись с острым дефицитом рабочей силы, на фоне которого приходится поднимать зарплаты сотрудникам. Это также закладывается в конечную стоимость товара. По словам Решетниковой, дефицит рабочей силы в отрасли оценивается минимум в 30%.



Заместитель председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что картофель в рознице сегодня стоит 27,7 руб./кг, что на 4,8% ниже, чем месяцем ранее. Годом ранее цена была на уровне 30,5 руб./кг. Стоимость моркови составляет 41,5 руб./кг, что на 3,3% ниже месяца ранее. Годом ранее морковь стоила в среднем 32,7 руб./кг. Цена капусты — 31,4 руб./кг, что на 1,6% дешевле, чем месяц назад. Годом ранее она стоила 22,6 руб./кг.



По данным Леонова, средняя розничная стоимость десятка яиц сегодня составляет 102,7 руб., что на 10% выше, чем месяцем ранее и на 30,1% выше, чем год назад. Эксперт сказал «Агроинвестору», что яйца дорожают ввиду целого ряда факторов. «Первый фактор — это скачек потребления. Из-за удорожания куриного мяса произошел переход покупателей на более дешевый белковый продукт. Кроме того, нужно обратить внимание на эпидемиологическую ситуацию с гриппом птиц, которая приводит к закрытию птицефабрик в разных регионах и существенно влияет на предложение яйца на рынке», — пояснил он.



Еще один фактор — рост себестоимости производства яиц, в который входит логистика и цены на упаковку, запчасти к сортировочным машинам, вакцины и премиксы, которые зависят от курса валют и доставляются, зачастую, параллельным импортом. Также появился новый фактор — нехватка кадров и рост заработных плат на этом фоне.



На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратила внимание на рост цен на яйца и начала проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур в связи с повышением цен в оптовом сегменте. Проверки проводятся в нескольких регионах, в том числе в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, Республике Татарстан, Ставропольском крае. ФАС также запросила информацию о ценах на яйца у 10 крупных торговых сетей.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

