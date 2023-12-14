Владимир Путин: по итогам года инфляция может приблизиться к 8%

За неделю с 5 по 11 декабря яйца подорожали на 4,6% Е. Разумный

По итогам 2023 года инфляция в России может достичь 7,5% или приблизиться к отметке в 8%, сказал президент Владимир Путин, подводя итоги года в прямом эфире. Он также отметил, что Центральный Банк и правительство предпринимают необходимые меры для сдерживания роста цен, включая возможное повышение ключевой ставки. Банк России ожидает, что в 2024 году инфляция снизится до 4-4,5%.



По данным Минэкономразвития, за неделю с 5 по 11 декабря 2023 года на потребительском рынке инфляция составила 0,2%, год к году — 7,47%. В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен почти сохранились на уровне прошлой недели. На плодоовощную продукцию рост цен замедлился до 1,84%, на продукты питания без учета плодоовощной продукции цены выросли на 0,21%.



Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов сказал РИА «Новости», что инфляция в России по итогам следующего года замедлится до 5-6% с 7,5% в этом году. «Для этого государство должно справиться с проблемой избыточных расходов из бюджета. По прогнозам и по закону о бюджете, здесь, мне кажется, более-менее оптимистичная картина», — сказал Абрамов, комментируя заявление Путина.



Согласно октябрьскому макроэкономическому опросу Банка России, аналитики прогнозируют, что индекс потребительских цен в 2023 году составит 7%, что на 0,7 п. п. выше, чем предполагалось ранее. Прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год также был повышен до 9,8%, что на 0,5 п. п. больше, чем ожидалось. В отношении инфляции на 2024 год аналитики ожидают уровень в 5,1%, после чего она вернется к целевому показателю 4% в 2025 году и останется на этом уровне в 2026-м. В то же время медианная оценка нейтральной ключевой ставки аналитиков остается на уровне 6%.



Также Путин в прямом эфире обратил внимание, что из-за увеличения спроса на куриные яйца и отсутствия увеличения объемов производства, их стоимость в России выросла. По его словам, спрос на яйца увеличился из-за роста доходов населения, при этом производство не увеличилось. Он также отметил, что власти не вовремя открыли импорт в должном объеме, что привело к увеличению цен. Однако, по словам главы государства, ситуация должна улучшиться, так как из других стран, таких как Турция и Белоруссия, предлагаются дополнительные поставки яиц.



По данным Росстата, за неделю с 5 по 11 декабря яйца подорожали на 4,6%. Неделей ранее рост составлял 4,2%. С начала года цены выросли на 46,2%. Это самые высокие темпы роста на продовольственном рынке, даже с учетом плодоовощной продукции, которая в последнее время была в лидерах по темпам удорожания.



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