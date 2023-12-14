Минпромторг допустил введение запрета на уменьшенную упаковку для продуктов

Одномоментно перестроить производство под соблюдение новых требований невозможно Е. Разумный

Минпромторг рассматривает возможность запрета использования уменьшенных объемов упаковок для производителей социально значимых продуктов питания, пишут «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова. Предполагается внесение изменений в технический регламент «О безопасности пищевой продукции», которые будут разрешать только стандартные упаковки с округленными значениями, например: 200 г, 500 г, 1 л, 2 л и т. д. По мнению Евтухова, эту меру можно предложить для обсуждения в ЕАЭС.



В перечень социально значимых продуктов входят 24 товара, включая отдельные виды мяса, мороженую неразделанную рыбу, молоко, куриные яйца, сахар, соль, муку, хлеб, гречку и картофель. За счет изменений производители не смогут вводить пользователей в заблуждение, отмечает замминистра. «Уменьшение производителями массы и количества товара без снижения, а то и с увеличением стоимости называют шринкфляцией. Этот способ, конечно, помогает изготовителям снизить свои издержки. Однако все это делается за счет злоупотребления доверием потребителя», — считает он.



Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев говорит, что уже получил рекомендации Минпромторга, крупные торговые сети ведут переговоры с производителями. Обсуждаются вопросы применения стандартов фасовки в части производства товаров под собственными торговыми марками ритейлеров. Также проводится информационная работа с поставщиками и производителями товаров о применении новых положений ГОСТ. «Ожидаем, что к середине января поймем динамику использования предусмотренных допустимых значений номинального количества товара и масштабы возможных изменений. После получения текста соответствующего проекта будем формировать свою позицию относительно конкретных поправок в технический регламент», — сказал Караваев.



Директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков прокомментировал «Агроинвестору», что в теории производители могут перейти на стандартные упаковки, но тут нужно учитывать два фактора. Во-первых, одномоментно перестроить производство под соблюдение этих требований невозможно. Для выполнения новых требований необходимы замена/перенастройка производственных линий, заказ новой и выработка произведенной/закупленной упаковки и готовой продукции, а также согласование новых товарных позиций с ритейлом, что займет от 12 до 15 месяцев.



По его словам, на складах пищевых предприятий сегодня находятся существенные запасы продукции и упаковки, не соответствующие предлагаемым стандартам. Таким образом, переход технически возможен не ранее 2025 года. Во-вторых, уменьшая вес или объем единицы продукта, производители стремятся сделать его более доступным для потребителей. «В текущей ситуации колоссального роста себестоимости такой переход может привести к дополнительному росту цен», — предупреждает он.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда относится к инициативе критически. «Вопрос размера упаковки — это не обман покупателя, а попытка производителя найти объем, который покупатель купит, если у него такие финансовые возможности или меньший объем потребности, — считает эксперт. — Производитель ориентируется на свои целевые группы и подстраивается под них. Что лучше: чтобы покупатель ушел из магазина или купил все-таки молоко?».



По ее словам, государству, как защитнику потребителей, было бы полезно ввести требование, что в случае отступления от традиционной упаковки вес должен указываться крупно и на лицевой стороне товара. Кроме того, требовать, чтобы был определенный вес и количество по социально-значимым товарам — это «очень смело». «Это значит, что производители по ГОСТу не смогу производить упаковки сливочного масла по 20 г, которые, например, нужны в отелях. Кому помешала пачка в 180 г, в которой всегда выпускали свою продукцию многие бренды? Они никого не обманывали, не уменьшили упаковку. А сейчас им предлагают понести много затрат, чтобы перевыпустить обертку, перенастроить процессы, чтобы что? Чтобы пачка была 200 г. И зачем?», — рассуждает Шагайда. По ее словам, все издержки в итоге будут переложены на покупателя.



В ноябре о новых правилах упаковки для социально значимых продуктов сообщила Генпрокуратура: она добилась поправок в ГОСТ, по которым производители гречки, молока, чая и муки, желающие заявить об их соответствии стандарту, должны будут фасовать товар в упаковки утвержденного объема и не менять его. Евтухов отмечал что эти требования нужно соблюдать, только если компания изготавливает продукцию по ГОСТу, который не является обязательным, но Минпромторг был готов рассмотреть расширение этой инициативы.



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