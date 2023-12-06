Лидеры рынка до 2026 года увеличат производство свинины на 600 тысяч тонн

Средняя цена на свинину за 11 месяцев увеличилась на 6% А. Гордеев

За девять месяцев этого года прирост производства свинины в сельхозорганизациях составил 6,1%, а в целом по отрасли — 5%. «В целом по году, мы считаем, что показатель будет более 6%, это очень большой прирост», — рассказал гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев на XV Международной научно-практической конференции «Свиноводство-2023. От режима адаптации к дальнейшему устойчивому развитию». В следующем году рост производства свинины продолжится: по прогнозам НСС, до 2026-го объемы выпуска крупнейшими предприятиями в сумме увеличатся на 600 тыс. т в убойном весе или 800 тыс. т в живом.



На работу отрасли в новом году будет влиять три основных фактора: эпизоотическая ситуация, спрос со стороны населения и переработчиков, а также экспорт — особенно фактор открывшегося рынка Китая для поставок свинины из России. Также для свиноводов очень важным фактором является конъюнктура рынка зерновых. «В 2022 году мы начинали работать при одних ценах на зерно, а начиная со второй половины прошлого года, когда уже стало понятно, какой урожай предстоит собрать, цены на зерновые опустилась на 30-40%, создав благоприятную базу для животноводства», — напомнил Ковалев. Это позволило производителям свинины снизить производственную себестоимость с 90-95 руб./кг в первом полугодии прошлого года до 75 руб./кг во втором и 85 руб./кг в среднем по прошлому году. По его словам, показатель себестоимости в среднем по 2023-му будет меньше и составит 75-80 руб./кг.



Этот год Ковалев оценивает как достаточно хороший для свиноводства. Рентабельность по EBITDA свинокомплексов находится на уровне последних пяти лет, прежде всего благодаря конъюнктуре зернового рынка. Также за последние семь лет существенно выросло потребление свинины: если в 2015-м показатель находился на уровне 23,5 кг/чел., то в 2023-м, по прогнозу НСС, он составит рекордные 30 кг/чел. Одна из причин этого — доступность данного вида мяса. В целом средняя цена на свинину в России за 11 месяцев текущего года увеличилась лишь на 6% относительно прошлого года и только-только сравнялась с ценой 2021-го.



В нашей стране одни из самых низких в мире цен на свинину в валютном выражении, и это позволило за девять месяцев текущего года экспортировать более 200 тыс. т продукции свиноводства в пересчете на убойные вес. «Мы вывозили живых свиней, субпродукты, шпик, — уточнил Ковалев. — В целом по году мы ожидаем, что экспорт продукции свиноводства в пересчете на убойный вес составит 250 тыс. т, это свыше 5% от нашего производства и значительно более высокий показатель, чем в 2022-м». Уже сейчас Россия входит в топ-10 мировых поставщиков продукции свиноводства, а в ближайшие годы планирует войти в топ-5. «Это вполне достижимая цель — для этого нам нужно отгружать на внешние рынки 350-400 тыс. т продукции», — заключил Ковалев.



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