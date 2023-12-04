Виктория Абрамченко поручила принять меры по увеличению производства мяса птицы и яиц

В последние 20 лет производство мяса птицы в сельхозорганизациях росло в среднем более чем на 10% в год Pixabay

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу принять меры для увеличения производства мяса птицы и яиц, пишет ТАСС. О результатах необходимо доложить в правительство до 19 декабря. Также до этой даты Росстату, Минэкономразвития и Минсельхозу поручено проанализировать изменение потребления курицы и яиц за последние три года. Кроме того, Минпромторгу, Минэкономразвития и Минсельхозу поручено представить информацию о минимальных объемах мяса кур и яиц, необходимых для удовлетворения потребностей внутреннего рынка.



Абрамченко также поручила Минсельхозу провести анализ достаточности производственных мощностей по выпуску мяса кур и куриных яиц для удовлетворения потребностей рынка и экспортного потенциала. В пресс-службах крупнейших производителей столовых яиц в России — «Волжанин», «Роскар», «Вараксино», «Яратель» и др. — не ответили на запросы «Агроинвестора» о том, удастся ли им увеличить производство.



Ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский сказал «Агроинвестору», что в последние 20 лет производство мяса птицы в сельхозорганизациях росло в среднем более чем на 10% в год. Поэтому опыт резкого наращивая выпуска у российского сельского хозяйства имеется. «В последние годы состояние рынка оценивалось как плато — внутренний спрос удовлетворен, потребление мяса на душу населения превышает рациональную норму, а экспорт ограничен. Текущий год показал, что из этого состояния рынок вышел — рост расходов населения на продовольствие простимулировал спрос, в там числе и на мясо птицы, а производство, в частности в связи с распространением гриппа птиц, не смогло его оперативно удовлетворить», — рассуждает эксперт.



По его словам, даже без активной государственной поддержки можно было бы ожидать расширения производства, связанного с ростом цен, поддержка может сделать этот процесс более быстрым и устойчивым. Запас прочности для отрасли и внутреннего рынка должен создать экспорт, который оперативно в случае необходимости может быть перенаправлен на внутреннее потребление, даже не путем запретов, а за счет ценового механизма, говорит Терновский.



Первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут ранее провела совещание о стабилизации цен на рынке птицеводческой продукции. Представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отмечали значительный рост цен на мясо птицы с мая 2023 года. В сентябре Минсельхоз сообщал, что ожидается снижение стоимости мяса птицы в ближайшее время, в том числе из-за расширения производственных мощностей и сокращения сезонного спроса. По итогам совещания в октябре Минсельхоз отмечал, что с производителями птицеводческой продукции достигнута договоренность о стабилизации цен на внутреннем рынке. 24 октября Абрамченко говорила, что цены на мясо птицы и яйца стабилизировались, и в дальнейшем ожидается снижение стоимости.



Согласно данным Росптицесоюза, по итогам 2022 года топ-20 крупнейших птицефабрик выпустили 15,4 млрд пищевых яиц. Среднее производство на душу населения в данной группе составило более 470 штук. В Руспродсоюзе ранее говорили «Агроинвестору», что яйца этой осенью дорожают из-за ряда факторов: роста потребления, снижения предложения, повышения себестоимости производства и нехватки кадров и увеличения заработных плат на этом фоне. По данным союза, в начале ноября отпускная цена на десяток яиц составляла 71,8 руб., тогда как в рознице яйца стоили 107,3 руб.



Кроме того, в ноябре сообщалось, что для увеличения предложения продукции птицеводства на внутреннем рынке Минсельхоз рассматривает возможность обнуления пошлин на импорт яиц сроком на шесть месяцев.



Также подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала предложение установить тарифную льготу на поставки отдельных видов мяса домашних кур. Минсельхоз отмечал, что цены на продукцию птицеводства растут из-за увеличения спроса, поэтому приняты меры для поддержки производителей и увеличения предложения.



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