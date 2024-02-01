ФАС направила в регионы рекомендации для соглашений о стабилизации цен на яйца

За неделю яйца подешевели на 1% Freepik.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) распространила рекомендации о параметрах заключения соглашений о стабилизации цен на яйца по всем регионам, говорится в ее сообщении. При этом ФАС подчеркивает, что цены и наценки не должны быть зафиксированы на уровне, сформированном в периоды пикового спроса и роста цен. Регулятор отметил, что сейчас такие соглашения уже заключены в 17 регионах, что в том числе привело к снижению цен на куриные яйца. Служба рекомендует остальным регионам при необходимости также заключать соглашения.



ФАС разработала соответствующие рекомендации, которые должны помочь участникам рынка избежать ошибок при их составлении и повысить эффективность их реализации. Соглашения могут быть заключены между региональными органами власти и производителями, поставщиками товара или организациями торговли. В документах могут быть установлены обязательства по снижению и неповышению цен либо ограничены наценки на куриные яйца. В антимонопольном ведомстве также пояснили, что в документах нужно прописывать обязательства производителей и поставщиков своевременно и в полном объеме поставлять товар в организации торговли (при наличии такой возможности), а организаций торговли — предпринимать все возможные меры по обеспечению наличия яиц на полках магазинов в достаточном количестве.



Кроме того, в соглашениях целесообразно указать, что взятые обязательства распространяются на куриные яйца независимо от количества в упаковке и объема партии, реализуемые/закупаемые как по договорам, так и на тендерах, уточнила служба. ФАС рекомендует всем участникам соглашений размещать информацию о принятых обязательствах в открытом доступе на своих официальных сайтах. Объектам торговли также следует информировать потребителей о товарах в рамках соглашений непосредственно в магазинах, например, через специальные ценники «социальный товар».



Участвующие в соглашении компании должны регулярно отчитываться региональным властям о соблюдении взятых на себя обязательств. «ФАС России напоминает, что такие соглашения являются временной мерой оперативного реагирования на изменения стоимости социально значимых товаров. Служба рекомендует региональным властям организовать диалог с участниками рынка для проведения совместной работы по сокращению цепочки поставок куриных яиц, содействия в закупке и поставке в регион наиболее доступных товаров», — заключили в ведомстве.



По данным Росстата, с 23 по 29 января стоимость яиц в России в среднем упала на 1,03%. Неделей ранее — с 16 по 22 января, цены снизились на 1,41%. С начала текущего года по 29 января яйца подешевели на 1,86%. Как пишет «Прайм» со ссылкой на данные ассоциации «Руспродсоюз», к 28 января средняя розничная стоимость десятка яиц в России за неделю снизилась на 1,5% до 131,62 руб.



В конце декабря 2023 года ФАС рекомендовало региональным властям заключать соглашения с предпринимателями по стабилизации цен на куриные яйца. Предлагалось заключать соглашения с учетом постановления, разрешающего властям заключать договоренности с бизнесом в целях стабилизации цен на товары первой необходимости и устанавливать предельные розничные цены. Минсельхоз тогда заявлял, что стабилизация цен на куриные яйца может произойти после Нового года. «Этому будут способствовать увеличение собственного производства и поступление продукции из дружественных стран по нулевой пошлине», — говорилось в сообщении министерства.



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