В Россию доставили первую партию яиц из Азербайджана

С начала года по 11 декабря цены на куриные яйца выросли на 46,2% Е. Разумный

В Россию доставили первую партию куриных яиц из Азербайджана, сообщил Россельхознадзор. Партию яиц — 612 тыс. штук — ввезли через пункт пропуска «Яраг — Казмаляр» на границе Дагестана и Азербайджана «для дальнейшей реализации на территории России». Решение об открытии российского рынка для яиц из Азербайджана было принято в ноябре.



По данным Росстата, с начала года по 11 декабря цены на куриные яйца выросли на 46,2%. «Очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться», — говорил на прошлой неделе министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, уточнив, что сейчас наблюдается традиционный сезонный рост цен. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил повышение цен на яйца увеличением спроса, при этом, по его словам, правительство вовремя не открыло импорт.



Спрос на яйца в России растет опережающими темпами по нескольким причинам. В первую очередь, сказывается сезонность: переработчики яиц увеличили закупки, готовясь к праздникам. Далее продукты переработки используются при производстве кондитерских изделий и майонеза. По данным ритейл аудитов, спрос в ноябре к октябрю прибавил 15%, прокомментировал «Агроинвестору» руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.



«В относительно краткосрочной перспективе (в рамках года) мы видим значительный рост реальных располагаемых доходов населения. По консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных ЦБ, реальная заработная плата в этом году поднимется на 7% и продолжит расти в 2024-м, — отметил он. — В третьем квартале текущего года, по данным Росстата, доля населения, которое оценивает свое материальное положение как среднее, хорошее и очень хорошее, достигла 83,1%, и это наилучший результат за всю историю наблюдения — с четвертого квартала 1998 года. В тот кризисный период показатель падал до минимального уровня в 31,5%».



В среднесрочной перспективе (в течении нескольких лет) аналитики фиксируют постоянный опережающий рост такого канала продаж как HoReCa. В сочетании с повышением доходов это определенно поддерживающий фактор для уровня потребления яиц, говорит Дальнов.



«Наконец, в долгосрочной перспективе (более пяти лет) мы видим, как в целом увеличивается спрос на продукцию животноводства. Отношение диетологов к этим продуктам становится более положительным, и эти продукты все больше ассоциируются в сознании потребителя с ЗОЖ, — рассказывает эксперт. — Не только потребление яиц находится на рекордном или близком к рекордным уровнях. То же самое можно сказать о мясе и молочных продуктах. Структура потребления улучшается, и нужно поддержать этот тренд».



Долгое время рынок столового яйца был одним из наиболее стабильных и скучных для аналитиков, напоминает Дальнов. Потребление оставалось на высоком уровне (в среднем около 283-285 штук на душу населения в год). Пандемия негативно повлияла на уровень потребления яиц, как и на многие другие категории «фреш», и в 2021 году потребление снизилось до 281 штук, но затем вместо того, чтобы вернуться на докризисный уровень, сразу увеличилось до 288 штук, приводит данные он. «Это рекордный показатель с 1990 года. Спрос вырос и остается на высоком уровне», — говорит он.



Производство яиц в последние годы растет с темпом 2-3%. Темп можно ускорить, но, скорее, через год, если проекты строительству новых птичников и модернизации старых будут запущены в ближайшие месяцы. «Скорее всего, это потребует дополнительных стимулирующих мер», — уточняет Дальнов.



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