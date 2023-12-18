Самообеспеченность инкубационным яйцом индейки достигнет 50% по итогам года

Потребление индейки растет, поэтому для новых инвестпроектов в сегменте инкубационного яйца есть ниша flickr.com

Еще семь лет назад почти вся индейка в России производилось из импортного племенного материала, но начиная с 2021 года объем ввоза инкубационных яиц начал снижаться, и по итогам 2023-го импортозамещение достигнет 50%, что стало возможным благодаря запуску ряда инвестпроектов в этой области. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2023» рассказал исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов. По его словам, объем производства инкубационного яйца в 2023 году составит около 26 млн штук при общей производственной мощности репродукторов в 44 млн.



По его словам, к 2025-2026 годам около 70% инкубационных яиц будет производиться в России. Но потребление индейки продолжит увеличиваться, поэтому и потребности вырастут: по базовому сценарию НАПИ, к 2030 году потребность в инкубационном яйце будет составлять 80 млн штук (повышается потребления как мяса, так и продукции переработки). Поэтому, по словам Вельматова, ниша для новых инвесторов в этот бизнес есть.



«Индейка хоть и нишевый продукт, но ее объем выпуска уже вдвое больше, чем баранины», — отметил эксперт. По оценкам НАПИ, в этом году объем производства мяса индейки составит 430 тыс. т (в убойном весе) против 415 тыс. т в 2022-м. С этим показателем Россия занимала второе место в мире (первое у США). По мнению Вельматова, скорее всего, России удастся сохранить свою позицию в рейтинге, несмотря на незначительный рост производства.



При этом к 2030 году объем выпуска этого мяса должен вырасти еще на 300 тыс. т — переработчикам требуется больше индейки, отмечает он. Также, говоря о перспективах следующих семи лет, Вельматов отметил потребность в строительстве репродукторов первого порядка, так как пока зависимость от импорта прародительских стад составляет 100%. Также до этого времени потребуется построить два репродуктора второго порядка мощностью 35 млн штук яиц в год.



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