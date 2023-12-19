ФАС ожидает принятия законопроекта о регулировании цен на социально значимые товары

Сейчас ритейлеры соблюдают ограничение наценки на социально значимые товары А. Гордеев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитывает на скорое принятие своего законопроекта о регулировании цен на социально значимые товары при росте их стоимости более чем на 30%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу службы Максима Шаскольского. По его словам, документ должен быть принят в начале следующего года. Он станет резервным механизмом ФАС для контроля за ценами.



Для его запуска будет проведен анализ — в случае высокой наценки Минэкономразвития даст заключение, после получения которого ФАС запустит механизм регулирования. «Такого риска, что сам по себе механизм будет работать и наносить ущерб хозяйствующим субъектам, нет», — подчеркнул Шаскольский. Он не уточнил, какие именно категории товаров сейчас могли бы подпасть под такое регулирование. Вместе с тем он отметил, что такой механизм можно было бы использовать в отношении подорожавших в последние месяцы куриных яиц.



Согласно мартовскому законопроекту ФАС, запрет не будет касаться продавцов, чей оборот составляет менее 800 млн руб. в год. В прошлой версии документа, которая появилась летом 2022 года, предлагалось взять под контроль повышение цен более чем на 30% в течение 60 дней только на социально значимые продукты, за нарушение этого правила ритейлерам грозило предупреждение или штраф. Однако комиссия по оценке регулирующего воздействия тогда не одобрила проект.



Основной риск, который возникает при реализации инициативы, — это возможность привлечения к ответственности любого участника рынка, у которого годовой оборот выше 800 млн руб. (малый и средний бизнес) без доказывания дополнительного состава (сговора, признаков картеля, превышения доли на рынке и монопольного положения), говорит директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. «Фактически мы видим отказ от экономического постулата, что на высококонкурентных рынках цена устанавливается балансом спроса и предложения», — считает он.



С учетом, того, что основные продажи составляют товары с глубокими скидками 30-40%, гипотетически возможно привлечь к ответственности любое предприятие, приложив накладные одного и того же юридического лица на аналогичный акционный товар и товар без скидки, рассуждает Востриков. «Бизнес успокаивают, что механизм будет применяться исключительно по распоряжению правительства при подтверждении ценовых колебаний Минэкономразвития, но перегибы на местах исключить невозможно, если порядок привлечения к ответственности будет упрощен», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда считает, что говорить о том, что ограничение цен на продукцию не вредит производителям — достаточно смело. «Оно вредит всем — производителям и потребителям. Если невыгодно производить, то производитель перейдет на другие продукты. Для потребителя исчезнет продукт под регулированием, — уверена эксперт. — Если будут следить за тем, чтобы производители выпускали определенную номенклатуру товаров, то производитель будет выпускать как можно меньше продукта под ограничением и увеличит производство того, который не подпал под ограничения».



По ее мнению, единственный способ борьбы с неправомерным повышением цен — конкуренция. «Однако наши законы такие, что позволяют компаниям укрупнятся и укрупнятся. Ограниченное число крупных компаний, ограничение импорта — это путь к необоснованному завышению цен. Кажется, что продуктивнее обсуждать закон о конкуренции, который бы препятствовал укрупнению компаний и снижению конкуренции. Или не ограничивать импорт, чтобы насытить рынок и повысить конкуренцию», — думает Шагайда. Кроме того, в нашей стане уже есть механизм, когда государство может ограничивать цены на социально значимые продукты, напомнила она.



Сейчас ритейлеры соблюдают ограничение наценки на социально значимые товары. В перечень входят говядина, свинина и баранина (кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных окорочков), мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, питьевое молоко, куриные яйца, сахар-песок, поваренная пищевая соль, черный чай, мука, хлеб и хлебобулочные изделия, рис, пшено, гречка, вермишель, картофель, белокочанная капуста, репчатый лук, морковь, яблоки. Правительство может вмешаться в ценообразование, если какой-то продукт из списка подорожал в одном из регионов более чем на 10% в течение 60 дней, для него могут установить предельные розничные цены на срок до 90 дней.



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