Российские мясо одно из самых доступных на мировом рынке

Российская свинина в полутушах на мировом рынке дороже бразильской, но дешевле европейской и китайской Т. Кулистикова

По прогнозам информационно-аналитического агентства «Имит», в первом полугодии следующего года средняя цена на тушку бройлера составит 200 руб./кг. Гендиректор «Имит» Любовь Савкина считает, что колебаться выше 215 руб./кг она не будет. Рынок свинины более волатильный, всегда есть факторы, которые влияют на цены. Аналитики «Имит» прогнозируют, что в 2024 году будет некоторое увеличение стоимости живых свиней, так как этот сегмент станет дефицитным. «Наши крупные производители будут работать на кусковую свинину, на экспорт, и живок будет в высоком ценовом сегменте», — рассказала Савкина на организованной «Агроинвестором» конференции «Агрохолдинги России-2023». А вот цены на полутуши в феврале могут снизиться, а в марте-апреле будет их подорожание.



При росте цен на курицу и свинину стоимость индейки и баранины тоже начала повышаться, обратила внимание Савкина. «Идет стабильное подорожание по всем сегментам, это связано с некоторым проблемами с себестоимостью производства», — отметила она.



При этом российские мясо является одними из самых доступных на мировом рынке. Чтобы оценить, какие у нас есть перспективы в плане экспорта мяса, нужно понимать, где мы находимся в ценовом сегменте, обратила внимание Савкина. За 11 месяцев текущего года на мировом рынке наши цены на говядину в полутушах самые низкие и в среднем составляют $4,2 за 1 кг — цена на 9% ниже, чем за аналогичный период 2022-го. Второе место по ценам на говядину занимает Уругвай с $4,86/ кг. «Уругвай, то есть, Латинская Америка, является лидером по поставкам на мировой рынок говядины», — подчеркнула Савкина. Средние цены на говядину в полутушах в США при этом составляют $6,2/кг и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они увеличились на 22%. За пять лет стоимость говядины в США выросла почти на 50%, в Евросоюзе — на 33%, а Россия и Уругвай за этот период прибавили всего по 5-7%, сравнила Савкина.



Российская тушка бройлера тоже находится в довольно конкурентоспособном ценовом сегменте: ее стоимость составляет $2 за 1 кг — это дешевле, чем в Европе и США, где бройлер стоит $2,86/кг и $2,74/кг соответственно. Однако Бразилия, которая является основным мировым поставщиком курицы, продает эту позицию по более низкой цене — $1,35/кг. У нее, подчеркнула Савкина, самая низкая себестоимость производства и, соответственно, цена на мировом рынке. «В России за год в долларовом выражении стоимость мяса птицы снизилась. Это связано с курсом валют», — пояснила она. В среднем за 11 месяцев текущего года, по данным «Имит», цены на тушку бройлера составили 170 руб./кг.



Российская свинина в полутушах на мировом рынке стоит $2,17/кг — она дороже бразильской ($1,91/кг), но дешевле европейской и китайской ($2,3/кг и $ 2,75/кг соответственно). За текущий год цены на свинину в полутушах увеличились относительно прошлого, при этом свиные уши, которые пользуются хорошим спросом на рынке Китая, в среднем в этом году в России стоили $1,2/кг, или 111 руб./кг. В прошлом году их стоимость составляла 112 руб./кг. В то же время, стоимость данной позиции в Китае достигает $6/кг.



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