«Индейка Алтая» построит комплекс по производству индейки почти за 4 млрд рублей

В 2022 году Россия стала лидером по производству индейки в Европе и заняла второе место в мире М. Стулов

Компания «Индейка Алтая» планируется построить первый в Алтайском крае комплекс по производству индейки мощностью 6 тыс. т в убойном весе в год. Стоимость проекта оценивается примерно в 3,9 млрд руб., сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза. Запуск предприятия запланирован на 2026 год. Соглашение о строительстве было подписано между губернатором края Виктором Томенко и гендиректором компании «Индейка Алтая» Константином Каленовым.



По информации пресс-службы правительства Алтайского края, комплекс будет построен в Целинном районе и будет включать 30 птичников, инкубаторий, убойный цех, инженерную сеть и другие инфраструктурные объекты. Предполагается, что на «Индейке Алтая» будет создано около 200 рабочих мест, там будет производиться мясо индейки и полуфабрикаты из него.



Компания «Индейка Алтая» является частью группы компаний «Вирт», одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции на Алтае. Продукция холдинга реализуется как на территории России, так и за ее пределами. Согласно данным Rusprofile, предприятие было зарегистрировано в июле 2023 года, учредителем является гендиректор компании Константин Каленов. Уставный капитал — 1 млн руб., основной вид деятельности — выращивание сельскохозяйственной птицы на мясо.



В 2022 году Россия стала лидером по производству индейки в Европе и заняла второе место в мире, обогнав Польшу и Германию, сообщало ранее консалтинговое агентство Agrifood Strategies. Российские индейководы произвели 415 тыс. т мяса индейки в убойном весе за прошлый год, опередив Германию (406 тыс. т) и Польшу (409,2 тыс. т). США остаются мировым лидером, производя почти половину всего мирового объема индюшатины.



В последние десять лет в нашей стране наблюдается пятикратный рост индейководства. Российская индейка стала популярной из-за своих полезных свойств, доступности и активного экспорта. В 2022 году Россия стала крупнейшим поставщиком мяса индейки в Китай, Саудовскую Аравию и ОАЭ, опередив США, Польшу и Чили. Эксперты прогнозируют дальнейший рост производства мяса индейки в России на 10% до 440-450 тыс. т в текущем году и до 600-650 тыс. т к 2030-му.



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