Кудряшовский мясокомбинат «Сибагро» будет модернизирован для увеличения поставок в Китай

Для начала поставок необходимо завершить обязательную аттестацию площадки «Сибагро»

Крупнейший переработчик мяса в Новосибирской области — Кудряшовский мясокомбинат «Сибагро» - планирует увеличить производственные мощности на треть для поставок продукции в Китай. Работы по модернизации начнутся в начале 2024 года и будут проведены на мясокомбинате, входящем в «Сибагро», пишет ТАСС. Модернизация включает увеличение производственных мощностей и модернизацию линий обвалки и охлажденной продукции. Во время проведения работ эти линии будут остановлены, но другие цеха, включая колбасное производство, будут работать в штатном режиме.



Реализация проекта не повлияет на предложение охлажденной продукции, так как другие площадки «Сибагро» возьмут на себя эти объемы. Сейчас мясокомбинат производит 8 тыс. т колбас и деликатесов, 4,3 тыс. т полуфабрикатов и 31 тыс. т продукции обвалки в год. Исполнительный директор «Сибагро» Виталий Павлюк сказал ТАСС, что инициатива поставок в Китай исходит от китайской стороны, которая проявляет интерес к ассортименту субпродуктов компании. Для начала поставок необходимо завершить обязательную аттестацию площадки у российских и китайских органов контроля.



Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев, выступая на конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России», говорил, что за последние восемь лет ежегодное подушевое потребление мяса в нашей стране выросло на 11% и достигло 79 кг на человека в год. При этом потребление свинины увеличилось на 28% и достигло почти 30 кг на человека (38% от общего). По его словам, все эти показатели стали рекордными за последние 30 лет. Он также отмечал, что за последние шесть лет Россия достигла 100% самообеспеченности свининой и вошла в топ-5 стран-производителей в мире.



За девять месяцев 2023 года прирост производства свинины в сельхозпредприятиях составил 6,1% до 4,1 млн т (+237 тыс. т в живом весе). Снижение производства свинины в ЛПХ (-11,1%) и КФХ (-8,2%) уменьшили общий прирост производства свинины в России до +4,9% (+204 тыс. т в живом весе). Экспорт продукции свиноводства в январе — сентябре 2023 года вырос до 208 тыс. т ($435 млн), превысив уровень прошлого года на 60%.



Кудряшовский мясокомбинат «Сибагро» является крупнейшим в Новосибирской области переработчиком мяса, который начал функционировать с 2009 года. В 2019 вошел в состав «Сибагро». Основу ассортимента составляют крупнокусковые, порционные и мелкокусковые полуфабрикаты из охлажденной свинины. В апреле 2020 года мясокомбинат «Сибагро» первым в Новосибирской области стал поставлять замороженные мясные полуфабрикаты, полутуши и шпик в Монголию и Казахстан.



Агрохолдинг «Сибагро» является интегрированным агрохолдингом с полным циклом производства. В 2022 году компания заняла второе место в рейтинге крупнейших российских производителей свинины. Все предприятия «Сибагро» произвели 365 тыс. т свинины в живом весе в 2021 году, что составило 7,4% от общего объема промышленного производства свинины в России. По итогам 2022-го компания сохранила второе место с объемом производства 388 тыс. т. «Сибагро» также занимается производством мяса бройлера, переработкой мяса (полуфабрикаты и готовая продукция) и растениеводством.



В сентябре стало известно, что агрохолдинг «Сибагро» заключил соглашение с Монголией о строительстве свинокомплекса, способного производить до 18 тыс. т свинины в год. Предприятие будет заниматься доращиванием свиней. Проект находится на стадии подготовки. Согласно информации на сайте агрохолдинга, «Восточно-Сибирский» свинокомплекс «Сибагро» будет заниматься поставкой молодняка в Монголию. Также отмечается, что новый свинокомплекс может стать отправной точкой для поставок продукции в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Это также создаст дополнительные рабочие места для местных жителей и удовлетворит потребности Монголии в доступной и качественной свинине.



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