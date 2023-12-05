«Мираторг» запустил производство желатина за 4,4 млрд рублей

Плановая мощность предприятия — до 6 тысяч тонн желатина в год "Мираторг"

«Мираторг» запустил производство желатина в Курской области, вложив в строительство завода более 4,4 млрд руб., сообщила пресс-служба компании. По ее информации, это первое индустриальное производство желатина в России полностью из отечественного сырья. Использование глубокой переработки побочной продукции животного происхождения, такой как свиная шкурка, позволит производить до 6 тыс. т желатина в год, а также пищевой жир и кормовой протеин.



Сырье для производства поступает с двух мясоперерабатывающих заводов «Мираторга». Строительство предприятия началось в 2021 году, проект был спланирован с возможностью производства коллаген-пептида в будущем, а также увеличения производственных мощностей. На плановую мощность предприятие выйдет к 2025 году. К этому времени ожидается, что потребление желатина в России составит около 12 тыс. т в год, и предприятие будет производить примерно половину этого объема для российского рынка, говорится в сообщении «Мираторга».



В компании ожидают, что продукция завода будет востребована отечественными промышленными предприятиями различных отраслей, таких как кондитерская, молочная, мясная, фармацевтическая промышленности и индустрией напитков. «Ранее основными поставщиками желатина в страну были Бразилия, Китай, страны ЕС и СНГ, но теперь благодаря запуску завода появляется возможность не только удовлетворить потребности российского рынка и повысить продовольственную безопасность страны, но и экспортировать востребованный продукт с высокой добавленной стоимостью», — говорится в пресс-релизе агрохолдинга.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев считает, что новый проект «Мираторга» выглядит перспективно. «У меня нет никаких сомнений в его перспективах, компания имеет сильный менеджмент и хорошее финансовое положение. Даже если какие-то сложности будут, компания обладает всеми ресурсами для того, чтобы оперативно их исправить», — сказал эксперт «Агроинвестору». Он отметил, что желатин — это продукт, на который всегда есть спрос, поэтому проблем с реализацией тоже не возникнет.



В пресс-службе «Мираторга» сказали «Агроинвестору», что уже давно обратили внимание на это направление: в СССР было семь желатиновых заводов, а последний в России завод прекратил свое существование в середине 2000-х. Несмотря на отсутствие собственного производства желатина в стране, его потребление за счет импорта за последние 15 лет выросло в 2,5 раза и продолжает увеличиваться. «Прорабатывать этот проект мы начали почти 10 лет назад, но из-за волатильности цен на исходное сырье — свиную шкурку — мы отложили эти планы. И только после решения о реализации проекта по удвоению свиноводства и строительства мясохладобойни, мы решили вернуться в этот проект, повышая глубину переработки и создавая маржинальную продукцию высокого передела», — рассказали в компании.



С учетом мощностей свиноводческого дивизиона, производство обеспечено всеми необходимыми ресурсами, в дальнейшем оно может стать базой для производства коллаген-пептида — продукта, получаемого при гидролизе желатина, говорят в пресс-службе «Мираторга». Там добавили, что продукция предприятия уже имеет высокий экспортный потенциал. В мире производством желатина занимаются около 100 производителей в 30 странах.



В августе РБК со ссылкой на BusinesStat сообщал, что в 2018—2022 годах продажи желатина в России сократились на 36%, с 25 тыс. т до 16 тыс. т. При этом спрос на пищевой желатин рос. Почти весь пищевой желатин на российском рынке импортный, отмечали аналитики. В 2022 году из-за обострения внешнеполитических отношений импортные поставки желатина в Россию снизились на 7,5%. Это подтолкнуло производителей начать разработку проектов в этой области. В 2022 году холдинг «Мираторг» начал строительство двух предприятий в Курской области по производству желатина и переработке свиной мукозы. Администрация Курской области также сообщала о намерении ГК «Фармстандарт» расширить производственные мощности своего завода для выпуска медицинского желатина.



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