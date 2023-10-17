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«Мираторг» и «Ван Хэссен» запустили завод по глубокой переработке свиной мукозы

Инвестиции в проект составили 1,6 млрд рублей

| Агроинвестор |

Завод будет выпускать начальную форму гепарина и кормовой белок
Завод будет выпускать начальную форму гепарина и кормовой белок

«» и оператор по сбору, переработке и дистрибуции мясных продуктов «Ван Хэссен» объявили о запуске совместного завода «Гепаринус» в Курской области, сообщила пресс-служба «». Новый проект предусматривает глубокую переработку свиной мукозы — слизистой оболочки тонкого кишечника свиней для производства начальной формы фармацевтического гепарина и кормового гидролизованного белка. Инвестиции в проект составили 1,6 млрд рублей.

Строительство завода началось во втором квартале 2021 года. Тогда проект оценивался в 1,42 млрд руб., его планировалось реализовать до конца 2022-го. Мощность завода составляет до 40 тыс. т сырья в год. Предприятие будет производить начальную форму фармацевтического гепарина в концентрированном виде объемом 70 т в год и 8 тыс. т кормового гидролизованного белка.

«Гепаринус» стал первым высокотехнологичным предприятием в России по глубокой переработке свиной мукозы. Он позволит перерабатывать в России мукозу, которая ранее экспортировалась в Европу, и получать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Мощности завода рассчитаны на переработку мукозы не только от агрохолдинга «», но и от других предприятий. Основной продукт завода — начальная форма фармацевтического гепарина, который будет использоваться в производстве лекарственных препаратов. Побочный продукт — белковый гидролизат — будет востребован на рынке кормов для животных. Президент АПХ «» Виктор Линник уверен в успехе нового предприятия и востребованности его продукции на рынке.

В августе 2021 года «» приобрела 50% в курском «Гепаринусе» у липецкого «Ван Хэссен» — структуры немецкой Van Hessen Group, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс». Таким образом, у партнеров оказались равные доли в компании. Van Hessen занимается поставкой мясных субпродуктов, компонентов для фармацевтической отрасли, в том числе для производства гепарина. 

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