В России продолжается рост цен на яйца

Дефицита яиц в России нет А. Махонин

С 19 по 25 декабря 2023 года средние розничные цены на яйца увеличились на 4%, говорится в материалах Росстата. Также отмечается повышение цен на ряд других продуктов: вареные колбасы, сливочное масло, твердые, полутвердые и мягкие сыры подорожали на 0,5%; сосиски и сардельки — на 0,4%; говядина, баранина, сметана, пшеничная мука, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, вермишель — на 0,3%; мороженая рыба, пастеризованное молоко, творог, ржаной хлеб, макаронные изделия — на 0,2%; свинина, маргарин и водка подорожали на 0,1%.



В то же время цены на мясо кур снизились на 0,8%, также отмечается уменьшение стоимости сахара-песка, пшена и гречневой крупы — на 0,2%. Цены на фрукты и овощи в среднем выросли на 3%, в том числе огурцы подорожали на 8,8%, томаты — на 4%, свекла — на 1,8%, капуста — на 1,6%, яблоки — на 1,4%, картофель и репчатый лук — на 0,6%, морковь и бананы — на 0,4%.



Между тем, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила региональным властям заключать соглашения с предпринимателями о стабилизации цен на куриные яйца, говорится в ее сообщении. «По поручению ФАС территориальные управления службы провели межведомственные совещания по вопросу ценовой ситуации на рынке куриных яиц. В этих встречах участвовали представители региональных властей, органов прокуратуры, торговых сетей и производителей куриных яиц. Участники обсудили вопросы формирования цен производителями на продукцию и факторы, влияющие на ее стоимость», — говорится в сообщении.



ФАС уточнила, что после проведения совещаний такие соглашения уже подписаны в 10 регионах: Иркутской, Кировской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Томской и Тюменской областях. Служба контролировала соблюдение норм антимонопольного законодательства и постановления правительства при подписании документов. В результате заключения соглашений цены в этих регионах начали снижаться.



Дефицита яиц в России нет и не будет, рынок «более чем полностью» обеспечен яйцом, а цены на него стабилизируются после Нового года, сказала в интервью РИА «Новости» вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, сейчас в стране наблюдается ажиотажный спрос, для которого нет предпосылок.



Несколько дней назад Минсельхоз подтвердил прогноз по снижению цен на яйца после Нового года, в то время как цены на куриное мясо уже начали падать. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что ведомство будет устанавливать систему мониторинга спроса на все основные продукты питания, чтобы предотвращать возможные дисбалансы и действовать оперативно. «Это позволит нам быстро реагировать на увеличение спроса в определенных регионах и заблаговременно направлять отрасль на увеличение производства», — пояснял Патрушев.



По оценкам Минсельхоза, цены на яйца стабилизируются благодаря увеличению внутреннего производства и поступлению продукции из дружественных стран с нулевой пошлиной. В сфере производства проводится комплекс мер, направленных на увеличение предложения на внутреннем рынке. Кроме того, некоторые российские розничные сети решили ограничить наценки на различные категории куриных яиц.



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